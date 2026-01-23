Acesse sua conta
Corridas de táxis ficam mais caras em Salvador; veja novos valores

Reajuste médio de 4,5% entra em vigor nesta sexta (23), mas valores só podem ser aplicados após aferição dos taxímetros

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:12

Os passageiros que utilizam táxis regulamentados em Salvador devem ficar atentos: entrou em vigor nesta sexta-feira (23) o reajuste das tarifas do serviço na capital baiana. A atualização dos valores foi oficializada por meio de portaria publicada na quinta-feira (22), no Diário Oficial do Município.

Apesar de o reajuste já estar válido, os novos preços só poderão ser cobrados depois que os taxímetros forem devidamente aferidos. A inspeção é obrigatória e deve ser realizada individualmente por cada profissional no Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro). Até a conclusão desse procedimento, a aplicação das tarifas atualizadas está proibida.

O reajuste contempla todos os itens da cobrança do serviço, incluindo a bandeirada, as tarifas das bandeiras 1 e 2 e o valor referente à hora parada.

Com a atualização, a bandeirada passa a custar R$ 6,47. O quilômetro rodado na bandeira 1 foi fixado em R$ 3,23, enquanto na bandeira 2 o valor sobe para R$ 4,52. Já a hora parada foi definida em R$ 32,33. Veja o comparativo:

  • Bandeirada: de R$ 6,19 para R$ 6,47;
  • Bandeira 1: de R$ 3,09 para R$ 3,23
  • Bandeira 2: de 4,33 para R$ 4,52
  • Hora parada: de R$ 30,95 para R$ 32,33

