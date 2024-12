VERÃO

Cortejo Afro inicia temporada de ensaios com pré-Réveillon no dia 30

Palco do Largo Quincas Berro d’Água recebe evento a partir das 21h

Os tradicionais ensaios da banda Cortejo Afro já têm data para começar: dia 30 de dezembro. Já em clima de pré-Réveillon, o grupo volta ao palco do Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, para realizar apresentações semanais, sempre às segundas-feiras, a partir das 21 horas.

Os ingressos antecipados podem ser comprados antecipadamente e estarão disponíveis no site da Ticket Maker, a partir desta segunda-feira (16), às 12h.

O Cortejo Afro promete trazer no repertório composições da banda como Ageumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, já consagradas pelo público, além de releituras de clássicos da MPB, mescladas à batida percussiva, para fazer o público cantar, dançar e se divertir.

O projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro e conta com os apoios do governo do estado, Procultura e Clube Correio.