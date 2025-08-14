Acesse sua conta
Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos

Com investimento de R$ 9,6 milhões, Cmei Vovô Zezinho teve melhoreias que incluem energia solar, brinquedoteca e acessibilidade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:15

Creche foi reinaugurada no Arenoso
Creche foi reinaugurada no Arenoso Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quinta-feira (14) o novo prédio do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vovô Zezinho, no bairro do Arenoso. Com investimento de R$ 9,6 milhões, a unidade foi totalmente reconstruída e agora pode atender até 300 crianças na creche e pré-escola, o dobro da capacidade anterior.

A estrutura ocupa um terreno de 1,6 mil metros quadrados e tem três andares, com 12 salas climatizadas, brinquedoteca, sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), parque infantil, áreas de recreação cobertas e ao ar livre, elevador e banheiros adaptados. O projeto também inclui sistemas de energia solar e reaproveitamento de água da chuva.

Durante a reinauguração, o prefeito Bruno Reis afirmou que o objetivo é garantir uma rede pública com qualidade comparável à da rede privada. “Nossa estratégia é ter escolas de alto padrão, principalmente nas áreas mais carentes, para que as crianças se sintam acolhidas e motivadas a estudar”, disse.

A diretora do Cmei, Janine Valentim, que atua na escola há mais de 30 anos, destacou a importância da nova estrutura para o trabalho pedagógico. “Agora temos espaços adequados para educar, brincar e cuidar - os pilares da educação infantil”, afirmou.

Segundo o secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, o antigo prédio não tinha mais condições de funcionamento. “Com a nova estrutura, a escola salta de 150 para 300 vagas e passa a ter um potencial educacional muito maior”, disse.

Mesmo com a ampliação, ainda há vagas disponíveis em quatro turmas da unidade.

