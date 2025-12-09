Acesse sua conta
De Carlinhos Brown a Simone: veja como foi o show que reuniu mais de 15 artistas no Farol da Barra

Evento aconteceu nesta segunda-feira (8), em celebração aos 50 anos do Shopping da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:53

Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra
Carlinhos Brown foi uma das atrações do evento Crédito: Pedro Accioly/Divulgação

O pôr do sol no Farol da Barra foi especial, nesta segunda-feira (8). Um show gratuito, que celebrou os 50 anos do Shopping da Bahia, reuniu nomes como Carlinhos Brown, Afoxé Filhos de Gandhy, Alice Caymmi, Simone, Saulo, Mariene de Castro, Xanddy Harmonia, Alexandre Peixe, Felipe Pezzoni, Ricardo Chaves, Durval Lélys, Tatau, além de Lucas, Lazinho e Narcizinho do Olodum; e Denny e Buja, da Timbalada.

Assinado por Carlinhos Brown e Paulo Borges, o projeto de encontros musicais trouxe um panorama histórico da cultura produzida na Bahia nas últimas décadas e revisitou os últimos 50 anos por meio de hits que marcaram gerações.

Confira como foi o show

Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação
Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação
Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação
Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação
Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação
Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação
Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação
1 de 7
Show de 50 anos do Shopping da Bahia no Farol da Barra por Pedro Accioly/Divulgação

Do olhar fotográfico de Pierre Verger, ao Cinema Novo de Glauber Rocha, o espetáculo incorporou imagens históricas em um telão de LED de 22m x 8m, criando um grande mosaico audiovisual. O vídeo-cenário foi assinado por Richard Luiz, parceiro de Paulo Borges em trabalhos reconhecidos.

“A cultura baiana sempre fez parte da essência do Shopping da Bahia. Este show grandioso e histórico, gratuito para a população e numa data tão importante, é nosso agradecimento a cada pessoa que contribuiu para a nossa história”, comemorou Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia.

