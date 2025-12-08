MODA

Saiba detalhes do look exclusivo de Carlinhos Brown usado em show no Farol da Barra nesta segunda-feira (8)

Produção inédita combina materiais metálicos e iridescentes, que refletem diferentes cores conforme o movimento e a luz

Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 20:46

Carlinhos Brown realizou show gratuito no Farol da Barra Crédito: Divulgação

Um dos maiores compositores do Brasil e fenômeno do Axé Music, Carlinhos Brown escolheu um look exclusivo para usar em um show especial no Farol da Barra, ponto turístico clássico de Salvador, nesta segunda-feira (8). A produção de uma imersão no universo visual do artista, refletindo sua energia cênica e relação com a Bahia, com assinatura da diretora criativa e de branding da Ellus, Adriana Bozon, e pelo estilista e editor de moda Rodolfo Souza.

A apresentação gratuita celebrou os 50 anos do Shopping da Bahia e teve a participação de artistas como Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Saulo, Olodum e Filhos de Gandhi.

Com briefing criativo de Paulo Borges, fundador e diretor criativo da São Paulo Fashion Week, o conceito partiu da ideia de desconstruir o look em cena. A produção traduziu texturas, materiais e volumes que ressaltam a presença luminosa de Brown.

O look tem o macacão como peça central que mescla elementos metálicos e iridescentes, que apresentaram as cores do arco-íris, revelando nuances que mudam conforme o movimento e a incidência da luz, em transições de prata, dourado e bronze. A peça também traz uma tela com cristais aplicados, reforçando a estética mineral da criação. Os cristais, também metálicos, acompanham a paleta e mudam de cor de acordo com o ângulo de observação.

Carlinhos Brown Crédito: Divulgação

Rodolfo Souza explica que a produção é uma forma de homenagens aos elementos minerais da natureza.“O macacão traz essa força sólida, enquanto a tela interna simboliza uma pedra bruta que ganha movimento conforme a correnteza das águas, multiplicando caminhos e refletindo a luz do sol. Essa transição entre estrutura e fluidez ilumina o conceito do figurino”, comenta.

Para o estilista, a parceria com Carlinhos Brown carrega memórias afetivas. “Criar essa roupa para um show tão especial de Carlinhos Brown junto à Ellus foi muito marcante. Tenho um grande carinho pela marca e pela Adriana, com quem trabalho há mais de 15 anos. Foi incrível reviver a criação de algo único para um dos maiores artistas do Brasil”.