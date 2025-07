AGENDA CULTURAL

Espaço Cultural Dona Neuza terá noite de reggae e celebra Raul Seixas no próximo sábado (7)

Evento começa às 17h; ingressos já estão à venda

Esther Morais

Publicado em 3 de julho de 2025 às 12:26

Espaço Cultural Dona Neuza terá noite de reggae e celebra Raul Seixas no próximo sábado (7) Crédito: Divulgação

Que tal um reggae por aí? O projeto cultural Ponto Sonoro traz no próximo sábado (5) duas atrações imperdíveis: o Raults e Ministereo Público Sound System no Espaço Cultural Dona Neuza, no Imbuí, em Salvador. O evento começa às 17h e promete uma noite de muita música. >

O Raults é um projeto inédito que celebra a genialidade da obra de Raul Seixas e homenageia os 80 anos do eterno "Maluco Beleza". O show transporta a obra de Raul para o universo do reggae, explorando uma nova>

leitura de seus clássicos, mantendo o tom irreverente e contestador. Já o Ministereo Público Sound System é considerado um dos mais importantes do gênero no Brasil, com foco na cultura reggae e dub.>

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelo seguinte link que consta ao final da matéria e na bio do @donaneuza. Há opções para ticket individual, casadinha e combo para quatro amigos. >

O que é o Ponto Sonoro?

O Ponto Sonoro é um projeto que transforma o Espaço Cultural Dona Neuza em um polo de criação, formação e difusão musical. A iniciativa promove shows, cursos gratuitos e um podcast, sempre valorizando a música produzida na Bahia.>

A programação inclui seis edições de shows ao vivo, sempre com Irmão Carlos Psicofunk como anfitrião e uma atração convidada selecionada por convocatória, além do Papo Sonoro, podcast que reúne artistas para discutir os bastidores da cena musical, e três cursos técnicos híbridos, voltados para jovens da região. As oficinas são gratuitas. >

Espaço Cultural Dona Neuza

O espaço surgiu como fruto da inquietação artística do idealizador e criador, irmão Carlos, e da necessidade de trazer para a região da cidade uma programação cultural regular. >

Já o projeto nasce da trajetória já consolidada do Espaço Cultural Dona Neuza como local de encontro de músicos, produtores e criadores da cidade. Agora, com o Ponto Sonoro, o espaço se fortalece como um HUB cultural, ampliando seu impacto na comunidade, promovendo acesso gratuito à cultura, formação profissional e difusão de talentos da cena musical baiana. >

Projeto aprovado no Edital Gregórios Ano IV, edital 03/2024, da Fundação Gregório de Matos, Secretária de Cultura e Turismo - SECULT, Prefeitura Municipal de Salvador.>

Serviço:

O quê: Ponto Sonoro >

Quando: próximo sábado (5)>

Onde: Espaço Cultural Dona Neuza >

Endereço: Rua Jayme Sapolnik, 766 - Imbuí, Salvador - BA, 41710-045, Brasil>