Espaço interativo para colorir é inaugurado em shopping de Salvador

Inspirado em livros de colorir, ambiente oferece pausa criativa e relaxante para adultos e crianças

Um novo espaço dedicado ao relaxamento e à criatividade foi inaugurado no Shopping Paralela, em Salvador. A iniciativa, feita em parceria com a Livraria Leitura, recebeu o nome de Goods Day e tem como proposta oferecer aos visitantes um ambiente acolhedor inspirado no universo dos desenhos para colorir, que se popularizaram entre públicos de todas as idades. >