Estrada do Derba terá pista interditada; veja como fica o trânsito

Elaine Sanoli
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:07
A partir desta segunda-feira (29), a BA-528, popularmente conhecida como Estrada do Derba, em Salvador, sofrerá alterações no tráfego em virtude das obras de implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no Trecho 2. As mudanças também ocorrerão nesta terça-feira (30), sempre no período das 23h às 5h.
Durante esse período, a pista no sentido Paripe será interditada de forma intermitente. Já no sentido Águas Claras, o fluxo de veículos será direcionado para um desvio operacional, com sinalização ao longo da região e apoio das equipes responsáveis.
A recomendação aos condutores é que sigam as orientações viárias, mantenham atenção redobrada e reduzam a velocidade ao trafegar pela região.