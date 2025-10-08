Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Evento cultural com Mateus Aleluia reúne música e debates em Salvador

Projeto inclui ainda intercâmbio artístico entre Brasil, África e Europa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:11

Mateus Aleluia
Mateus Aleluia Crédito: Divulgação

O projeto cultural “Baía Profunda” estreia em Salvador em novembro, reunindo música, debates e intercâmbio artístico entre Brasil, África e Europa. Liderado pelo cantor, compositor e pesquisador Mateus Aleluia, o evento propõe uma reflexão sobre a Bahia como ponto de encontro de culturas e trajetórias históricas. “Não é a Bahia com H, a Bahia Estado, que foi designado pelos homens. É a Baía acidente geográfico. É a Baía do choque, das placas tectônicas. É a Baía de todos os Santos, é a Baía profunda”, afirma Aleluia.

A abertura acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Espaço Cultural da Barroquinha e na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A programação inclui assinatura de protocolos de cooperação cultural, mesas-redondas com pensadores como Ailton Krenak e Ondjaki, e o espetáculo homônimo ao projeto, com participação da Orquestra Afrosinfônica e convidados especiais.

“A intenção é mobilizar diversos agentes culturais e promover um espaço inclusivo, valorizando o entendimento da cultura brasileira, baiana, como uma cultura naturalmente inclusiva”, explica Tenille Bezerra, diretora artística e coordenadora executiva do projeto.

Mateus Aleluia

Cantor Mateus Aleluia por Mateus Aleluia/Instagram
Mateus Aleluia por Patrícia Almeida
Seu Mateus Aleluia por Divulgação/Vinicius Xavier
Mateus Aleluia por Divulgação
Capa do album Mateus Aleluia por Divulgação
1 de 5
Cantor Mateus Aleluia por Mateus Aleluia/Instagram

Os ingressos estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA, com lote solidário cujas arrecadações serão destinadas ao Instituto Mãos Amigas. O projeto é realizado pela Talismã Arte e Cultura e Sanzala Cultural e conta com patrocínio do Programa de Isenção Fiscal Viva Cultura, da Prefeitura de Salvador, da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Recebe ainda o apoio do Teatro Castro Alves, da Fundação Cultural do Estado da Bahia e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Mais recentes

Imagem - Feira da Gestante tem descontos de até 70% e produtos a partir de R$ 1,99 em Salvador

Feira da Gestante tem descontos de até 70% e produtos a partir de R$ 1,99 em Salvador
Imagem - Artista César Romero morreu ao se engasgar enquanto comia em casa

Artista César Romero morreu ao se engasgar enquanto comia em casa
Imagem - Ato cobra resolução do desaparecimento de trancista em Cachoeira há um ano

Ato cobra resolução do desaparecimento de trancista em Cachoeira há um ano

MAIS LIDAS

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
01

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
02

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
03

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar