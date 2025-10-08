Evento cultural com Mateus Aleluia reúne música e debates em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:11
O projeto cultural “Baía Profunda” estreia em Salvador em novembro, reunindo música, debates e intercâmbio artístico entre Brasil, África e Europa. Liderado pelo cantor, compositor e pesquisador Mateus Aleluia, o evento propõe uma reflexão sobre a Bahia como ponto de encontro de culturas e trajetórias históricas. “Não é a Bahia com H, a Bahia Estado, que foi designado pelos homens. É a Baía acidente geográfico. É a Baía do choque, das placas tectônicas. É a Baía de todos os Santos, é a Baía profunda”, afirma Aleluia.
A abertura acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Espaço Cultural da Barroquinha e na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A programação inclui assinatura de protocolos de cooperação cultural, mesas-redondas com pensadores como Ailton Krenak e Ondjaki, e o espetáculo homônimo ao projeto, com participação da Orquestra Afrosinfônica e convidados especiais.
“A intenção é mobilizar diversos agentes culturais e promover um espaço inclusivo, valorizando o entendimento da cultura brasileira, baiana, como uma cultura naturalmente inclusiva”, explica Tenille Bezerra, diretora artística e coordenadora executiva do projeto.
Mateus Aleluia
Os ingressos estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA, com lote solidário cujas arrecadações serão destinadas ao Instituto Mãos Amigas. O projeto é realizado pela Talismã Arte e Cultura e Sanzala Cultural e conta com patrocínio do Programa de Isenção Fiscal Viva Cultura, da Prefeitura de Salvador, da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Recebe ainda o apoio do Teatro Castro Alves, da Fundação Cultural do Estado da Bahia e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.