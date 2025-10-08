ALTA GASTRONOMIA

Evento gastronômico vai reunir grandes chefs nacionais no Palacete Tirachapéu; veja quem vem

Evento consagra o encontro entre tradição, criatividade e excelência culinária

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:24

Palacete Tirachapéu Crédito: divulgação

O Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, será palco da alta gastronomia nacional na próxima sexta-feira (10), a partir das 19h30. A casa, que se consolidou como um dos mais importantes espaços de cultura, recebe a nova edição do Jantar Magno do Mesa Ao Vivo Bahia, evento que consagra o encontro entre tradição, criatividade e excelência culinária.

Pelo segundo ano consecutivo, o jantar ocorre no Casarìa, no andar térreo do Palacete. Nesta edição, foi preparado um menu exclusivo de nove tempos, harmonizado com vinhos da UVVA, vinícola baiana que tem se destacado no cenário nacional. O menu do Jantar Magno foi cuidadosamente elaborado para traduzir a diversidade e a riqueza dos ingredientes brasileiros. A experiência será acompanhada por cafés especiais da 3 Corações, que encerra o percurso gastronômico com aromas e sabores que traduzem o Brasil.

Cada prato expressa uma visão singular sobre a gastronomia do país, combinando técnicas internacionais com referências regionais. Entre os nomes confirmados, estão grandes expoentes da cena culinária como Claude Troisgros, Zezito Ornellas, Kafe Bassi, Dante Bassi, Dayse Paparoto, Antônio Mendes, Victor Valadão, Caio Yokota, Cadu Evangelisti e Arika Messa, além da anfitriã Preta.

Confira o menu completo do Jantar Magno: