Faculdade oferece atendimento jurídico de graça em Salvador; veja

Saiba como ter acesso ao serviço

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:31

Faculdade Unime Anhanguera, em Salvador
Faculdade Unime Anhanguera, em Salvador Crédito: Divulgação

A Faculdade Unime Anhanguera, localizada no Shopping Paralela, está oferecendo atendimentos jurídicos gratuitos à população de Salvador. O serviço é oferecido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), Escritório Jurídico, às segundas, terças, quartas e sextas (verificar horários abaixo). Todas as pessoas podem participar e os atendimentos são feitos por ordem de chegada.

Os interessados devem comparecer ao local com um documento oficial com foto em mãos. O serviço contempla as áreas de Direito Civil e Direito da Família. O advogado e coordenador do curso de Direito da Faculdade Unime Anhanguera, Antônio Jorge, ressalta a importância do serviço para a população e para os alunos. 

"A programação é acessível ao público em geral, sobretudo àquelas pessoas que não podem pagar por um serviço especializado. Além disso, a ação é fundamental para a prática dos nossos alunos, que aplicam o que é aprendido em sala de aula, a fim de agregar experiência à vida acadêmica desse futuro profissional”, destaca. 

Horários

Segunda: das 10h às 12 e das 17h às 18h
Terça: das 14h às 17h e das 18h às 21h
Quarta: das 10h às 12h
Sexta: das 10h às 12h e das 18h às 21h

Inscrições gratuitas, e agendamento no local, por ordem de chegada

Local: Faculdade Unime Anhanguera – Shopping Paralela - Av. Luís Viana Filho, 8544 – 3º andar

