POLÍTICA

ACM Neto desafia Jerônimo para debate após governador recusar encontro: ‘Topo onde ele quiser’

Vice-presidente nacional do União Brasil afirmou que está à disposição para discutir sobre a Bahia



Rodrigo Daniel Silva

Monique Lobo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:10

Bruno Reis e ACM Neto na segunda edição do fórum "SOS Bahia" Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, quer debater com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). A afirmação foi feita na noite desta terça-feira (30), durante a segunda edição do fórum "SOS Bahia", que acontece em Salvador.

A fala vem logo após o petista desviar do encontro quando questionado sobre a possibilidade do debate em uma entrevista para a Rádio Band News. "Eu topo um debate com o governador aonde ele quiser. Ele pode marcar o dia, a hora. Se ele quiser fazer o debate no Centro Administrativo, no Palácio de Ondina, eu topo o debate com ele", disparou ACM Neto.

Para ele, o debate entre os dois é uma dívida do governador desde o segundo turno das Eleições de 2022. "Não tenho nenhuma dificuldade. A hora que ele quiser, vou estar à disposição para debater com o Jerônimo toda a agenda política da Bahia, a agenda nacional. Aliás, ele, que desde o segundo turno de 2022 fugiu de debater comigo", falou.

Saúde

A segunda edição do fórum “SOS Bahia” levou a saúde para o centro do debate. ACM Neto, foi enfático sobre um dos gargalos da saúde baiana: a regulação. "A Bahia é um dos estados que registra maior desequilíbrio entre a oferta de vagas hospitalares, principalmente de UTI, na capital e no interior. O desequilíbrio é enorme", revelou.

Para ele, não dá pra resolver essa fila sem se aproximar dos municípios. "Fazer um trabalho conjunto, atuar na prevenção, dar suporte para o funcionamento da atenção básica, ampliar hospitais municipais que possam resolver atendimentos de baixa e média complexidade", explicou.