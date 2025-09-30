Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ACM Neto desafia Jerônimo para debate após governador recusar encontro: ‘Topo onde ele quiser’

Vice-presidente nacional do União Brasil afirmou que está à disposição para discutir sobre a Bahia

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva
  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Rodrigo Daniel Silva

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:10

ACM Neto e Bruno Reis na segunda edição do fórum
Bruno Reis e ACM Neto na segunda edição do fórum "SOS Bahia" Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, quer debater com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). A afirmação foi feita na noite desta terça-feira (30), durante a segunda edição do fórum "SOS Bahia", que acontece em Salvador.

A fala vem logo após o petista desviar do encontro quando questionado sobre a possibilidade do debate em uma entrevista para a Rádio Band News. "Eu topo um debate com o governador aonde ele quiser. Ele pode marcar o dia, a hora. Se ele quiser fazer o debate no Centro Administrativo, no Palácio de Ondina, eu topo o debate com ele", disparou ACM Neto.

Para ele, o debate entre os dois é uma dívida do governador desde o segundo turno das Eleições de 2022. "Não tenho nenhuma dificuldade. A hora que ele quiser, vou estar à disposição para debater com o Jerônimo toda a agenda política da Bahia, a agenda nacional. Aliás, ele, que desde o segundo turno de 2022 fugiu de debater comigo", falou.

Saúde

A segunda edição do fórum “SOS Bahia” levou a saúde para o centro do debate. ACM Neto, foi enfático sobre um dos gargalos da saúde baiana: a regulação. "A Bahia é um dos estados que registra maior desequilíbrio entre a oferta de vagas hospitalares, principalmente de UTI, na capital e no interior. O desequilíbrio é enorme", revelou.

Para ele, não dá pra resolver essa fila sem se aproximar dos municípios. "Fazer um trabalho conjunto, atuar na prevenção, dar suporte para o funcionamento da atenção básica, ampliar hospitais municipais que possam resolver atendimentos de baixa e média complexidade", explicou.

Outra sugestão apontada pelo também ex-prefeito de Salvador é a retirada de pacientes emergenciais da regulação para que tenham um atendimento imediato. "Tem casos em que a pessoa teve um infarto, um AVC, um acidente com politraumatismo, não pode esperar regulação. Por que ela vai esperar? Precisa de um atendimento imediato", disparou.

Leia mais

Imagem - ACM Neto lista 13 promessas não cumpridas e acusa Jerônimo de viver de 'propaganda e conversa fiada'

ACM Neto lista 13 promessas não cumpridas e acusa Jerônimo de viver de 'propaganda e conversa fiada'

Imagem - ACM Neto critica obra incompleta na Bahia: 'Jerônimo prometeu 30 km de estrada, mas só construiu 1km’

ACM Neto critica obra incompleta na Bahia: 'Jerônimo prometeu 30 km de estrada, mas só construiu 1km’

Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

Tags:

Bahia Bruno Reis Jerônimo

Mais recentes

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
Imagem - São Marcos, Pau da Lima e Colina Azul estão sem transporte público após ação policial e protestos

São Marcos, Pau da Lima e Colina Azul estão sem transporte público após ação policial e protestos
Imagem - ACM Neto defende retirar pacientes emergenciais da fila da regulação: ‘Por que esperar?’

ACM Neto defende retirar pacientes emergenciais da fila da regulação: ‘Por que esperar?’

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Anjo da Guarda: 4 signos terão prosperidade financeira se ficarem atentos neste 30 de setembro
03

Anjo da Guarda: 4 signos terão prosperidade financeira se ficarem atentos neste 30 de setembro

Imagem - Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos
04

Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos