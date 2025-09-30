Acesse sua conta
Anjo da Guarda: 4 signos terão prosperidade financeira se ficarem atentos neste 30 de setembro

Saiba aproveitar oportunidades, porque elas não batem duas vezes na porta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 00:01

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nesta terça-feira (30), o anjo da guarda envia mensagens ligadas ao campo material. É um dia em que quatro signos recebem orientação especial para organizar as finanças, enxergar novas possibilidades de ganhos e encontrar estabilidade. O recado espiritual destaca que prosperidade não vem apenas do esforço, mas também da sabedoria em usar os recursos e da confiança na própria capacidade.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando

Gêmeos

Seu anjo da guarda mostra que boas oportunidades podem surgir de conversas e conexões inesperadas. Este é um momento em que alianças e parcerias podem render frutos, especialmente se houver troca justa e equilíbrio. Evite decisões impulsivas, analise bem cada proposta e valorize os conselhos de pessoas com experiência. O campo financeiro ganha força quando você se abre para ouvir.

Características do signo de Gêmeos

Escorpião

O recado do anjo está voltado para a valorização de talentos. Seu brilho natural e sua criatividade podem abrir novas portas, gerando reconhecimento e retorno financeiro. Há proteção espiritual para que você transforme ideias em projetos concretos e rentáveis. Não subestime suas habilidades, pois o dinheiro pode vir justamente do que você faz com prazer e dedicação.

Características de Escorpião

Sagitário

Seu anjo da guarda pede atenção à organização das contas. Este é o momento ideal para rever gastos, cortar excessos e planejar o futuro com mais disciplina. A mensagem espiritual mostra que ao colocar ordem no presente, você se prepara para colher grandes resultados mais adiante. Investimentos feitos com prudência tendem a se tornar sólidos.

Características do signo de Sagitário

Capricórnio

A orientação do anjo reforça sua disciplina e capacidade de construir estabilidade financeira. Os esforços consistentes feitos até aqui começam a mostrar resultados, e a proteção espiritual garante que nada será em vão. Continue firme em seus objetivos, sem pressa, pois sua trajetória aponta para conquistas duradouras. É hora de confiar no processo e na segurança que está sendo construída.

Características do signo de Capricórnio

