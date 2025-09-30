SALVADOR

Caminhão preso do subsolo da estação gera congestionamento na Lapa

Veículo ficou no local por cerca de 1h

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 20:26

Acesso ao subsolo da Lapa Crédito: Google Maps

No final da tarde desta terça-feira (30), um caminhão baú ficou preso no subsolo da Estação da Lapa, em Salvador. A entrada e saída de veículos ficou impossibilitada e os trânsito na região ficou congestionado.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo ficou cerca de uma hora no local. Por volta das 19h40, o local já havia sido liberado, no entanto, o trânsito ainda apresentava lentidão.