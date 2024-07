PROMOÇÃO

Feira vende livros por apenas R$ 15 em Salvador

Obras de Maquiavel, Nath Finanças e coleções da Marvel estão no acervo

O Salvador Norte Shopping recebe a PromoLivros, feira com uma diversidade de obras à venda com preços promocionais. Estão disponíveis obras de gêneros literários, como romance, jurídico, infantil, autoajuda, fantasia e mais de mil títulos de autores renomados como Maquiavel, Augusto Cury, Nath Finanças e coleção de livros da Marvel, além de adaptações cinematográficas como "Continência ao Amor", "A Barraca do Beijo" e "365 Dias".