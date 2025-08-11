Acesse sua conta
Festa marca a celebração dos 50 anos da Ademi-BA no próximo dia 13

Produção será de Dora Paiva e cenografia de Zaca Oliveira

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:18

Presidente da Ademi, Cláudio Cunha
Presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha Crédito: Divulgação

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) comemora, no dia 13 de agosto, 50 anos de trajetória. A data será marcada com uma comemoração que reunirá autoridades, imprensa e associados no Cerimonial da Conceição da Praia.

Ao longo de meio século, a Ademi-BA tem sido protagonista nas transformações que moldaram o mercado imobiliário, posicionando-se como um agente de desenvolvimento e um parceiro estratégico para o crescimento da Bahia.

Além de sua atuação no mercado, a Ademi-BA consolida um compromisso com a responsabilidade social, desenvolvendo ações que geram benefícios tangíveis para a sociedade baiana. Este ano, reforçando esse legado, a Associação, dentre outras ações, contribuiu com o Hospital Martagão Gesteira, uma iniciativa importante para o fortalecimento de um dos mais importantes hospitais pediátricos de atendimento SUS do estado.

"Este será um aniversário marcante. Em seus 50 anos, a Ademi-BA testemunhou e participou ativamente das transformações que redefiniram o setor, posicionando-se como um agente de desenvolvimento e um parceiro estratégico para o crescimento sustentável da Bahia", afirma Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA.

Com produção de Dora Paiva e cenografia de Zaca Oliveira, o evento fará um mergulho nos anos 70, década de nascimento da Ademi-BA, trazendo uma cenografia lúdica focada na memória, nas pessoas e na história da instituição. Logo na entrada, uma obra assinada por Zaca Oliveira apresentará uma galeria de todos os presidentes da entidade. Ao subir para o terceiro andar, passando pelo elevador com a mostra "Legado de Pessoas", que homenageia aqueles que fizeram e fazem parte da história da Associação, os convidados poderão conhecer as premiações e importantes campanhas realizadas pela Ademi-BA ao longo dos anos.

"É bom chegar aos 50 anos com a certeza de que a atuação da Ademi-BA tem um impacto direto e positivo na sociedade, ao fomentar o desenvolvimento urbano, gerar empregos, impulsionar a economia e contribuir para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida. Celebrar 50 anos da Ademi-BA é celebrar o progresso, a inovação e o compromisso contínuo com o amanhã", complementa o presidente Cláudio Cunha.

