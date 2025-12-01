Festa reúne Nelson Rufino, Gal do Beco, Josy Baianinha e Grupo Botequim neste sábado (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:25
O pátio da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo vai abrigar no próximo sábado (6), a partir das 17h, a festa De Hoje a Oito Vou Sambar. Além da bateria do bloco De Hoje a Oito, a programação vai contar com nomes como Nelson Rufino, Gal do Beco, Josy Baianinha e Grupo Botequim.
Os ingressos estão a venda por R$ 50 (mais taxa de R$ 5) na plataforma Sympla. A data do evento foi escolhida pela proximidade com o Dia do Samba e com o início das festas populares em Salvador.
De Hoje a Oito Vou Sambar
A ainda tem uma parceria com a Pense Libras, instituição voltada à promoção da acessibilidade para a comunidade surda, que garantirá suporte a este público com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante os shows. Além disso, tem a presença do grupo Saídas Culturais Acessíveis, coletivo de pessoas com e sem deficiência destinado à construção de um movimento político de direito à cultura e arte e que tem o intuito de informar e participar de eventos acessíveis.
O projeto também conta com apoio do Casarão da Diversidade, sede do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ (CPDD), que é vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) da Bahia.