DE HOJE A OITO VOU SAMBAR

Festa reúne Nelson Rufino, Gal do Beco, Josy Baianinha e Grupo Botequim neste sábado (6)

Evento acontece no pátio da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:25

De Hoje a Oito Vou Sambar Crédito: Divulgação

O pátio da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo vai abrigar no próximo sábado (6), a partir das 17h, a festa De Hoje a Oito Vou Sambar. Além da bateria do bloco De Hoje a Oito, a programação vai contar com nomes como Nelson Rufino, Gal do Beco, Josy Baianinha e Grupo Botequim.

Os ingressos estão a venda por R$ 50 (mais taxa de R$ 5) na plataforma Sympla. A data do evento foi escolhida pela proximidade com o Dia do Samba e com o início das festas populares em Salvador.

De Hoje a Oito Vou Sambar 1 de 4

Inclusão

A ainda tem uma parceria com a Pense Libras, instituição voltada à promoção da acessibilidade para a comunidade surda, que garantirá suporte a este público com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante os shows. Além disso, tem a presença do grupo Saídas Culturais Acessíveis, coletivo de pessoas com e sem deficiência destinado à construção de um movimento político de direito à cultura e arte e que tem o intuito de informar e participar de eventos acessíveis.