Festival Afrofuturismo retorna a Salvador com programação gratuita e foco em inovação negra

Com atividades nos dias 5 e 6 de dezembro, evento reúne palestras, feiras e convidados nacionais e internacionais para discutir tecnologia, criatividade e ancestralidade.

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:29

Paulo Rogério, Robson Jesus, Grazi Mendes e Monique Evelle
Paulo Rogério, Robson Jesus, Grazi Mendes e Monique Evelle Crédito: Divulgação

O Festival Afrofuturismo realiza sua sétima edição nos dias 5 e 6 de dezembro, no Centro Histórico de Salvador, com acesso gratuito mediante inscrição pelo Sympla. A programação, que soma cerca de 13 horas de atividades, inclui palestras, rodas de conversa, feiras e circuitos de conhecimento estruturados em temas como ancestralidade, tecnologia, finanças, sustentabilidade, moda, empreendedorismo, arte e mídias.

Organizado pelo Hub de Inovação Vale do Dendê, o festival tem patrocínio da Prefeitura de Salvador, integra o calendário do Salvador Capital Afro e conta com apoio institucional do SEBRAE e do Hospital Albert Einstein, além da parceria de captação da Casé Fala e apoio de mídia da Afro.TV Brasil. As atividades acontecem na Casa Vale do Dendê e nos largos Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e Pedro Arcanjo.

Entre os mais de 24 convidados desta edição, o destaque é Grazi Mendes, pesquisadora e referência em liderança e diversidade, homenageada do ano. Autora de “Ancestrais do Futuro - Qual a Mudança que seu Movimento Alcança?” (2024), ela conduz o painel central na sexta-feira (5), às 14h, na Casa Vale do Dendê. O tema do livro inspirou o mote do festival, “Ancestrais do Futuro”.

Também participam nomes como as estilistas Mônica Anjos e Isa Silva; as empreendedoras Monique Evelle, Danielle Pires e Najara Black; a gestora de afroempreendedorismo do SEBRAE, Fau Ferreira; o recordista do Guinness, Robson de Jesus; o ator Everton Machado; além de jornalistas como Meire Oliveira, Naiara Oliveira e Midiã Noelle.

A trilha de finanças reúne a CEO do Movimento Black Money, Nina Silva, a educadora financeira Cinara Santos, a RP Maihana Cazuquel, o geógrafo Diosmar Filho e acelerados da Vale do Dendê. A programação internacional tem participação de Saulo Montrond, fundador da TVA, e de Marcos Jamir, CEO da AfricanDev, plataforma que conecta profissionais africanos de TI ao mercado brasileiro.

Segundo o idealizador do festival, Paulo Rogério Nunes, “É uma alegria muito grande realizar pela sétima vez o Festival Afrofuturismo no Centro Histórico de Salvador. Esse ano é uma edição diferente — um formato pocket e gratuito, possibilitando que pessoas de todos os cantos da cidade e do Brasil possam acessar de maneira gratuita o conteúdo do Festival”. Ele afirma ainda que a proposta é testar o modelo para levar a iniciativa “para outros territórios da Bahia e do Brasil e quem sabe em outros lugares do mundo”.

Programação - 5 de dezembro (sexta-feira)

A abertura ocorre às 10h30, no Largo Quincas Berro D’Água, com a Feira de Empreendedores formada por participantes da Jornada de Formação dos Empreendedores da Economia Real do Cabula, desenvolvida com o Hospital Albert Einstein.

Às 11h20, o estilista Cleidson Marques, da CMBrand, apresenta o Talk Especial sobre moda afrocentrada produzida no subúrbio de Salvador e sua projeção internacional via Programa Creation Brasil.

Às 14h, Grazi Mendes conduz o painel inspirado em seu livro, na Casa Vale do Dendê. No mesmo horário, Cinara Santos, Nina Silva e Fau Ferreira debatem “Futuro Negro: Investimento, Tecnologia e Novas Narrativas”, na Praça Tereza Batista.

Às 15h30, o painel “Moda: Ancestralidade e Futuro” reúne a estilista Mônica Anjos, Isa Silva e a jornalista Meire Oliveira.

Às 15h45, Robson de Jesus, Najara Black e Maihana Cazuquel participam de “Empreendedor sem Fronteiras: o desafio de empreender em outros territórios?”, abordando negócios internacionais e adaptação cultural.

Programação - 6 de dezembro (sábado)

O segundo dia começa às 10h, no Largo Tereza Batista, com o debate “Sustentabilidade e Descolonização do Debate Ambiental”, conduzido por Danielle Pires (Natura) e Diosmar Filho (UFBA). Simultaneamente, a Casa Vale do Dendê recebe o painel “Como a Inteligência Artificial Está Transformando o Negócio de Arte?”, com Zamba e Felipe Aragão (Punk Hazard).

O tema “Empreendedorismo Negro no Universo Gamer” será apresentado por Ricardo Silva, criador do Gamepólitan. Às 11h20, Jefferson Pereira fala sobre saúde física e mental no trabalho.

Às 14h, a mesa “IA e Impacto Social na Prática” reúne Lucas Fernando, Igor Miranda e Mel Campos. No mesmo horário, Everton Machado e Nai Oliveira discutem “Empreendedorismo, Inovação e Saberes Ancestrais”.

Às 15h15, Monique Evelle conduz o painel “Como Reescrevermos a Prosperidade a partir da Realidade Negra”. O encerramento, “Panafricanismo, Mídia e Negócios”, reúne Saulo Montrond e Marcos Jamir, com mediação de Midiã Noelle.

Feiras e exposições

Durante os dois dias, a Feira de Empreendedorismo ocupa a Praça Pedro Arcanjo com produtos da economia criativa, oficinas e atividades de capacitação. A Exposição de Startups, instalada no Largo Tereza Batista, reúne iniciativas tecnológicas voltadas para áreas como audiovisual, Libras e gestão hídrica, oferecendo espaço para networking e apresentação de soluções a investidores.

