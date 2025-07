NÓS DANDARAS

Festival celebra cultura negra com com arte no Pelourinho

O evento nasceu como uma extensão do trabalho desenvolvido pela marca social Empoderados Moda Inclusiva

Carol Neves

Publicado em 14 de julho de 2025 às 12:21

Nós Dandaras Crédito: Reprodução

A 3ª edição do Festival Nós Dandaras acontece no Pelourinho, em Salvador, no próximo sábado (19), a partir das 14h, com shows, apresentação de DJs, oficinas e mais atividades gratuitas. >

O evento nasceu como uma extensão do trabalho desenvolvido pela marca social Empoderados Moda Inclusiva, que promove a identidade e autoestima de crianças e jovens negros através do vestuário e ações afirmativas.>

A programação inclui espaço com literatura infantil negra, cortejo manifesto, shows, intervenções teatrais, poéticas, rodas de conversa, contação de história, batalha de rimas, espaço para afroempreendedorismo e mais. >