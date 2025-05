INICIATIVA

Flipelô lança Concurso Fotográfico Amados Olhares 2025

Trabalhos devem ser inspirados na canção ‘Mistérios da meia-noite’, de Zé Ramalho, que foi tema da novela ‘Roque Santeiro’, de Dias Gomes, o homenageado deste ano

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) lança o Concurso Fotográfico Amados Olhares 2025. As fotografias devem ser inspiradas na canção ‘Mistérios da meia-noite’, composta pelo paraibano Zé Ramalho e que foi tema da novela ´Roque Santeiro’, escrita por Dias Gomes, o homenageado deste ano. >

Serão selecionadas 10 fotografias, que participarão de uma exposição na estação do metrô Campo da Pólvora, a partir do dia 6 de agosto. As três fotografias mais votadas pelo público receberão prêmios em dinheiro nos valores de R$ 1.500 (1º lugar), R$ 1.000 (2° lugar) e R$ 500 (3° lugar), respectivamente. >

Todas as regras do concurso estão disponíveis no Instagram da Flipelô (@flipelo). Com uma programação totalmente gratuita, o evento vai acontecer de 6 a 10 de agosto, no Centro Histórico de Salvador.>