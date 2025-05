MEIO AMBIENTE

Fórum de Sustentabilidade discute clima, biodiversidade e soluções naturais em Salvador

Evento será realizado na próxima quarta-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2025 às 17:17

Fórum será realizado no Palacete Tira-Chapéu Crédito: Lucas Assis

Está marcada para a próxima quarta-feira (28), a realização do Fórum de Sustentabilidade 2025, no Palacete Tira-Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador. Em um momento estratégico para a agenda ambiental global e nacional, a sede regional da Câmara Americana de Comércio para o Brasil colocará em debate temas urgentes para o futuro do planeta e dos negócios, sob o tema "Clima, Biodiversidade e Soluções baseadas na natureza e no compromisso coletivo".>

“O evento tem como objetivo principal criar um ambiente colaborativo de discussões práticas e apresentação de cases materiais buscando ir além do discurso e focar na ação efetiva das organizações em relação ao clima, biodiversidade e soluções baseadas na natureza", explica o gerente da filial baiana, Pedro Dornas.>

O fórum será realizado em momento oportuno, poucos meses antes do Brasil sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no Pará, em novembro deste ano. A COP é reconhecida mundialmente como o palco principal para discussões e definições de ações globais contra as mudanças climáticas, reunindo líderes, cientistas, organizações e a sociedade civil.>

Confira a programação completa do fórum

Durante o evento, o presidente da ABIPTI e vice-presidente do comitê de Sustentabilidade da Amcham, Diego Menezes, apresentará um panorama do "Contexto e Cenário mundial", situando os participantes nas discussões globais.>

Os painéis temáticos prometem aprofundar os debates, como "Compromisso e ações institucionais – A Importância de Parcerias", com a participação de André Ferraro, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), destacando a colaboração entre diferentes setores. >

"Clima, Biodiversidade e Soluções baseadas na natureza e no compromisso coletivo", com Paula Castro da Kemin Industrials levará insights aprofundados sobre a interconexão desses elementos. >

"Mudanças Climáticas I Arcabouço legal & Perenidade dos Negócios", com Thiago Suaid da Mosello, vai explorar como o ambiente regulatório e as questões climáticas impactam a longevidade e a estratégia das empresas.>