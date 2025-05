INSCRIÇÕES ABERTAS

Fórum ESG chega à quarta edição como referência em sustentabilidade

Principal evento para discutir agenda de responsabilidades na Bahia acontece nos dias 3 e 4 de junho

Publicado em 16 de maio de 2025 às 05:00

Fórum ESG reúne especialistas, empresas e poder público Crédito: Ana Lucia Albuquerque/Arquivo CORREIO

Em quatro anos, o Fórum ESG, realizado pelo jornal CORREIO, preencheu um espaço vago na discussão da agenda de responsabilidades. Confirmados para os dias 3 e 4 de junho, o evento que é prestigiado por especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo vai inovar mais uma vez, trazendo a arte para as discussões sobre sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e de gestão, os três componentes que formam a sigla ESG. >

O principal evento para discussões sobre sustentabilidade está com inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever por aqui para garantir presença no disputado evento. Inspirado na visão de liderança do Brasil na agenda de sustentabilidade, o evento será novamente um importante ponto de encontro entre os interessados em discutir o papel das práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) no desenvolvimento sustentável, especialmente diante das mudanças globais, da trajetória do conceito de Sustentabilidade até o ESG nos dias de hoje e da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e seus impactos no mundo.>

Nos últimos anos, os dias em que o Fórum ESG fazem com que a temática deixe de ser exclusiva do meio acadêmico ou apenas de empresas preocupadas com os impactos da sua atuação. >

A gerente comercial e de marketing do CORREIO, Luciana Gomes, diz que o evento é reflexo de uma característica essencial do jornal, de estar sempre à frente das grandes discussões e tendências. “Iniciamos o processo de discussão do ESG há quatro anos porque entendemos que esta pauta é fundamental. Esta é uma temática que nós sempre trabalhamos, mas entendemos que havia espaço para um evento que traz nomes de referência nacional para dialogar com grandes nomes locais”, explica. >

Ela destaca ainda o caráter democrático do evento, que conta com inscrições gratuitas. “Vamos oferecer um conteúdo de excelência, como sempre, que pode ser acompanhado presencialmente ou de forma remota e que certamente vai enriquecer muito quem acompanhar”, acredita Luciana Gomes. Segundo ela, uma das novidades deste ano será a presença da arte no ESG. >

Para o presidente da Saltur, Isaac Edington, que é um dos curadores do evento, o Fórum ESG é uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações poderem se atualizar sobre o que há de novo sobre estes temas e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável. Ele lembra que, ao mesmo tempo em que o Brasil abrigará a COP30, principal fórum para discussão das mudanças climáticas, a agenda ambiental vem sendo colocada em xeque. “A realidade é que as empresas precisam atualizar suas práticas, as mudanças climáticas estão aí. Precisamos trazer tudo isso para uma discussão local e é o que o fórum faz, traz uma visão de tudo o que acontece no mundo com um foco na Bahia”, destaca. “É um espaço único, porque temos poder público e sociedade civil discutindo juntos”, diz. >

Responsável por apresentar um panorama geral em relação à agenda de responsabilidades no Brasil e no mundo, Guga Cruz, consultor especialista em ESG, lembra de uma profecia que fez na primeira edição do fórum. “Eu lembro claramente que eu falei que o ESG estava na moda, mas não é um modismo. Disse que iríamos retornar no ano seguinte e estamos fazendo isso há quatro anos. Ainda iremos retornar muitas vezes”, diz. >

Para Guga Cruz, o fórum já construiu um legado relevante. “Olha a quantidade de empresas que levaram os seus cases e práticas sustentáveis. Isso mostra o quanto o setor produtivo daqui se preocupa com os riscos não financeiros”, pondera. >

Para ele, um outro destaque tem sido o engajamento do poder público na pauta. “Quando o município de Salvador diz que será a capital do ESG, o avanço desta pauta passa a ser um compromisso da cidade. Este é um evento importantíssimo que repercute no maior jornal que nós temos aqui. É um evento em que as inscrições esgotam muito antes da data de realização. E para nós palestrantes há um desdobramento muito forte porque o fórum já se tornou uma grande vitrine”, avalia. >

SERVIÇO>

IV ESG Fórum Salvador>

Data: 03 e 04 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06/2025 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06/2025: 08h às 19h>

Local: Porto Salvador Eventos >

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA, 40010-000>