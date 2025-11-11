Acesse sua conta
Funcionária ferida após carro invadir padaria na Graça recebe alta médica

Acidente ocorreu por volta das 12h30

  Elaine Sanoli

  Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 22:43

Carro invade estabelecimento no bairro da Graça, em Salvador
Carro invade estabelecimento no bairro da Graça, em Salvador Crédito: Reprodução

Após um carro invadir o imóvel onde funciona a padaria Deli&Cia, no bairro da Graça, nesta terça-feira (11), uma funcionária do estabelecimento ficou ferida na ação. De acordo com a gestão, no final da tarde ela já havia recebido alta médica.

O acidente ocorreu por volta das 12h30, quando um veículo conduzido por uma mulher de 86 anos colidiu com uma das portas de vidro do local e invadiu o imóvel. Em imagens divulgadas por testemunhas, é possível ver o momento em que o carro de passeio rompe a porta de vidro da delicatessen Deli&Cia.

Uma promotora de vendas, que atua em uma empresa terceirizada, teve ferimentos leves e foi atendida inicialmente por um médico que estava no local. Em seguida, ela foi socorrida pelo Salvar, do Corpo de Bombeiros, e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). No final da noite, já havia recebido alta médica. Não houve feridos graves no acidente.

Ainda de acordo com a gestão da padaria, o veículo foi removido após a realização da perícia feita pelas autoridades policiais e de trânsito, e o local foi isolado. A loja já retomou as operações normalmente.

Salvador Restaurante Invadido na Graça

