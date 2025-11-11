Funcionária ferida após carro invadir padaria na Graça recebe alta médica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Maysa Polcri
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 22:43
Após um carro invadir o imóvel onde funciona a padaria Deli&Cia, no bairro da Graça, nesta terça-feira (11), uma funcionária do estabelecimento ficou ferida na ação. De acordo com a gestão, no final da tarde ela já havia recebido alta médica.
O acidente ocorreu por volta das 12h30, quando um veículo conduzido por uma mulher de 86 anos colidiu com uma das portas de vidro do local e invadiu o imóvel. Em imagens divulgadas por testemunhas, é possível ver o momento em que o carro de passeio rompe a porta de vidro da delicatessen Deli&Cia.
Uma promotora de vendas, que atua em uma empresa terceirizada, teve ferimentos leves e foi atendida inicialmente por um médico que estava no local. Em seguida, ela foi socorrida pelo Salvar, do Corpo de Bombeiros, e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). No final da noite, já havia recebido alta médica. Não houve feridos graves no acidente.
Ainda de acordo com a gestão da padaria, o veículo foi removido após a realização da perícia feita pelas autoridades policiais e de trânsito, e o local foi isolado. A loja já retomou as operações normalmente.