Funcionária ferida após carro invadir padaria na Graça recebe alta médica

Acidente ocorreu por volta das 12h30



Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 22:43

Carro invade estabelecimento no bairro da Graça, em Salvador Crédito: Reprodução

Após um carro invadir o imóvel onde funciona a padaria Deli&Cia, no bairro da Graça, nesta terça-feira (11), uma funcionária do estabelecimento ficou ferida na ação. De acordo com a gestão, no final da tarde ela já havia recebido alta médica.

O acidente ocorreu por volta das 12h30, quando um veículo conduzido por uma mulher de 86 anos colidiu com uma das portas de vidro do local e invadiu o imóvel. Em imagens divulgadas por testemunhas, é possível ver o momento em que o carro de passeio rompe a porta de vidro da delicatessen Deli&Cia.

Uma promotora de vendas, que atua em uma empresa terceirizada, teve ferimentos leves e foi atendida inicialmente por um médico que estava no local. Em seguida, ela foi socorrida pelo Salvar, do Corpo de Bombeiros, e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). No final da noite, já havia recebido alta médica. Não houve feridos graves no acidente.