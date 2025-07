NOVIDADE

FutFestBol: Salvador sedia 1º festival de cinema dedicado ao futebol baiano

Atividades acontecem de 6 a 10 de agosto, com previsão de 25 filmes; entrada é gratuita

Millena Marques

Publicado em 30 de julho de 2025 às 12:04

FutFestBol:Cinema Walter da Silveira Crédito: Divulgação

A primeira edição do Festival de Cinema de Futebol da Bahia (FutFestBol) acontecerá em Salvador, entre os dias 6 e 10 de agosto, na Sala de Cinema Walter da Silveira, anexo ao subsolo da Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris. A iniciativa contempla exibição de 25 filmes, sendo 2 longas, 5 médias e 18 curtas-metragens premiados e/ou inéditos, produzidos por baianos ou sobre o futebol baiano. >

O festival também promoverá oficina de narração de jogos com estudantes do Colégio Estadual Senhor do Bonfim e painel de conversa, que será realizado no bar Velho Espanha, no mesmo bairro. O acesso às atividades é gratuito. Ingressos podem ser retirados pelo Sympla (https://acesse.one/aKpIT). >

As exibições da mostra cinematográfica iniciam no dia 8 de agosto. A primeira sessão será marcada pelo do documentário “Bahêa, Minha Vida”, do diretor Marcio Cavalcanti. A película, inspirada na relação dos torcedores do Esporte Clube Bahia com o time, acumula a maior bilheteria da filmografia de futebol da Bahia, com 74.857 ingressos vendidos, segundo dados da Ancine - Agência Nacional do Cinema. >

A sessão especial ainda reserva uma homenagem especial aos 15 anos do Cinefoot, primeiro festival de futebol do Brasil e da América-latina, criado em 2010 por Antônio Leal e Tetê Mattos, no Rio de Janeiro, e ao diretor, cartunista e ilustrador Caó Cruz Alves, um dos principais nomes da filmografia de futebol na Bahia, por seu pioneirismo com o curta-metragem “Ouviram Alonzanfan”, de 1998. Três produções assinadas por Alves integram a programação do festival. >

“O surgimento do FutFestBol vai incrementar ainda mais as possibilidades de circulação, exibição e conversas em torno desse tema tão apaixonante.O futebol é um fenômeno social muito importante, de muito peso, para além das quatro linhas e das partidas”, enfatiza Antônio Leal, responsável internacionalizar produções brasileiras da modalidade. >

Lucas Semente, diretor e criador do FutFestBol, destaca que a projeto nasce justamente do desejo de conectar as duas paixões populares. “Essas paixões também são minhas, tanto o futebol quanto o audiovisual. Comecei a pesquisar sobre festivais de cinema de futebol e, rapidamente, descobri o Cinefoot, que nasceu no Rio de Janeiro. Olhei para a Bahia e para seu contexto histórico pulsante no esporte e pensei que uma proposta como essa teria musculatura suficiente para ser uma ação no calendário cultural do estado. É isso que me motiva”, explica Semente. O festival também é o primeiro da modalidade na região Nordeste. >

No sábado (9), segundo dia de exibições, a primeira sessão, a partir de 14h, contará com recursos exclusivos de acessibilidade - audiodescrição e tradução em libras. Dentre os filmes do bloco, destaque para as produções “Futebol Além dos Sentidos” e “Som das Redes”, cujas temáticas também abordam a trajetória de atletas com deficiência, a exemplo de Selmi Nascimento, jogador de futebol de cegos, que conquistou o heptacampeonato brasileiro e o tricampeonato mundial pelo Instituto de Cegos da Bahia – ICB. >