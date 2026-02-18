Homem desaparece após sair para encontrar esposa em mercado de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:10
Um homem de 35 anos, identificado como Diego Ferreira Santos, desapareceu no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. Ele foi visto pela última vez na manhã da última sexta-feira (13).
De acordo com a família, Diego saiu de bicicleta para encontrar a esposa em um mercado, por volta das 19h30. A mulher, no entanto, não encontrou o marido quando saiu do estabelecimento.
Os familiares localizaram o celular e uma sandália de Diego em um galpão de máquinas durante as buscas.
Qualquer informação sobre o paradeiro de Diego deve ser passada através do telefone. As pessoas podem entrar em contato nos seguintes números: 181 (Disque Denúncia) ou 197 (Polícia Civil).
