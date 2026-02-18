Acesse sua conta
Homem desaparece após sair para encontrar esposa em mercado de Salvador

Desaparecido foi identificado como Diego Ferreira Santos, de 35 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:10

Diego Ferreira Santos
Diego Ferreira Santos Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos, identificado como Diego Ferreira Santos, desapareceu no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. Ele foi visto pela última vez na manhã da última sexta-feira (13).

De acordo com a família, Diego saiu de bicicleta para encontrar a esposa em um mercado, por volta das 19h30. A mulher, no entanto, não encontrou o marido quando saiu do estabelecimento.

Os familiares localizaram o celular e uma sandália de Diego em um galpão de máquinas durante as buscas.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Diego deve ser passada através do telefone. As pessoas podem entrar em contato nos seguintes números: 181 (Disque Denúncia) ou 197 (Polícia Civil).

Bahia Salvador

