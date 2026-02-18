POLÍCIA

Homem desaparece após sair para encontrar esposa em mercado de Salvador

Desaparecido foi identificado como Diego Ferreira Santos, de 35 anos

Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:10

Diego Ferreira Santos Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos, identificado como Diego Ferreira Santos, desapareceu no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. Ele foi visto pela última vez na manhã da última sexta-feira (13).

De acordo com a família, Diego saiu de bicicleta para encontrar a esposa em um mercado, por volta das 19h30. A mulher, no entanto, não encontrou o marido quando saiu do estabelecimento.

Os familiares localizaram o celular e uma sandália de Diego em um galpão de máquinas durante as buscas.