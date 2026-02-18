Acesse sua conta
Mais de 60 foragidos foram presos no Carnaval de Salvador 2026

Criminosos foram identificados pela tecnologia de reconhecimento facial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:18

Polícia Civil no Carnaval
Polícia Civil no Carnaval Crédito: Divulgação

Mais de 60 foragidos da Justiça foram localizados e presos no Carnaval de Salvador 2026 após serem identificados pela tecnologia de reconhecimento facial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), o número é superior ao registrado na folia do ano anterior, quando 55 procurados foram capturados.

Criminosos foram localizados através do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP-BA por Rafael Rodrigues

As últimas prisões aconteceram na tarde de terça-feira (17), último dia oficial da festa. Também houve prisões no pré-carnaval e nas festas de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Lapão, no interior do estado.

Homicidas, traficantes, procurados por violência contra a mulher, porte ilegal de arma, roubo, estupro, tráfico de drogas e agressão constam na lista. Homens e mulheres com dívida de pensão alimentícia também foram alcançados pela tecnologia.

