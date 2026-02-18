Mais de 60 foragidos foram presos no Carnaval de Salvador 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:18
Mais de 60 foragidos da Justiça foram localizados e presos no Carnaval de Salvador 2026 após serem identificados pela tecnologia de reconhecimento facial.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), o número é superior ao registrado na folia do ano anterior, quando 55 procurados foram capturados.
Reconhecimento Facial captura mais um foragido
As últimas prisões aconteceram na tarde de terça-feira (17), último dia oficial da festa. Também houve prisões no pré-carnaval e nas festas de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Lapão, no interior do estado.
Homicidas, traficantes, procurados por violência contra a mulher, porte ilegal de arma, roubo, estupro, tráfico de drogas e agressão constam na lista. Homens e mulheres com dívida de pensão alimentícia também foram alcançados pela tecnologia.