Homem é encontrado morto em cela após preso em flagrante em Salvador

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto neste domingo (4) na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) em Itapuã. Ele foi preso em flagrante durante a manhã depois de tentar matar a companheira, de 33 anos. A vítima foi golpeada com uma arma branca durante uma briga, de acordo com informações da Polícia Civil.



Segundo autoridades policiais, o homem tentou cometer suicídio em casa e ambos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Após receber alta, o homem foi levado para o DHPP, onde foi encontrado morto. Ele teria tentado suicídio novamente.