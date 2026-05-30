POLÍCIA

Homem em situação de rua morre após ser esfaqueado em praça pública de Salvador

Caso aconteceu na Praça da Piedade, no Centro Histórico

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:37

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem em situação de rua, sem identificação formal, morreu após ser esfaqueado na Praça da Piedade, em Salvador, na manhã deste sábado (30).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A morte foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Diligências estão sendo realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.