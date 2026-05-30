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Homem em situação de rua morre após ser esfaqueado em praça pública de Salvador

Caso aconteceu na Praça da Piedade, no Centro Histórico

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:37

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem em situação de rua, sem identificação formal, morreu após ser esfaqueado na Praça da Piedade, em Salvador, na manhã deste sábado (30).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A morte foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Diligências estão sendo realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou ainda que segue intensificando o policiamento e as ações de presença operacional na região, “com o objetivo de preservar vidas, ampliar a segurança da comunidade e restabelecer a normalidade local”.

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