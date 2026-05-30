Homem em situação de rua morre após ser esfaqueado em praça pública de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:37
Um homem em situação de rua, sem identificação formal, morreu após ser esfaqueado na Praça da Piedade, em Salvador, na manhã deste sábado (30).
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
A morte foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Diligências estão sendo realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.
Em nota, a Polícia Militar informou ainda que segue intensificando o policiamento e as ações de presença operacional na região, “com o objetivo de preservar vidas, ampliar a segurança da comunidade e restabelecer a normalidade local”.