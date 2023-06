Hupes inaugura nesta terça (13) unidade de Hospital Dia em Salvador

O Hospital Universitário Professor Edgar Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vai inaugurar na terça-feira (13) uma unidade de Hospital Dia. O novo espaço terá cinco salas de cirurgia, permitindo ampliação no número de exames de alta complexidade e atendimentos. A infraestrutura do Hospital Dia Professor Hélio Andrade Lessa vai ficar no térreo do Hupes, alas A e B.

Das cinco salas cirúrgicas que funcionarão no local, uma será para pequenas cirurgias, duas para cirurgias oftalmológicas como catarata e transplante de córnea e outras duas serão voltadas especificamente para procedimentos de média complexidade de todas as especialidades atendidas no Hupes, como cirurgia plástica, vascular, ortopédica e ginecológica, por exemplo. Com essa ampliação, serão liberadas duas salas para procedimentos de alta complexidade no hospital, aumentando a oferta de atendimento à população.