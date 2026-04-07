SALVADOR

Incêndio atinge prédio residencial no Costa Azul e deixa um ferido

Chamas foram registradas no edifício residencial Treviso

Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:27

Incêndio no Costa Azul Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um incêndio atingiu o edifício residencial Treviso, no Costa Azul, em Salvador, na manhã desta terça-feira (7). Uma pessoa ficou ferida. O imóvel fica na rua Doutor Boureau.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, agentes da corporação já estão no local, realizando o rescaldo. Uma pessoa teve ferimentos leve. As chamas começaram no apartamento do terceiro andar.