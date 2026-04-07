Incêndio atinge prédio residencial no Costa Azul e deixa um ferido

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Millena Marques
Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:27
Um incêndio atingiu o edifício residencial Treviso, no Costa Azul, em Salvador, na manhã desta terça-feira (7). Uma pessoa ficou ferida. O imóvel fica na rua Doutor Boureau.
Incêndio no Costa Azul
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, agentes da corporação já estão no local, realizando o rescaldo. Uma pessoa teve ferimentos leve. As chamas começaram no apartamento do terceiro andar.
"Neste momento, a equipe já está realizando o rescaldo. O incêndio já está controlado. Teve uma vítima com pequena queimadura de 4 cm na mão esquerda, que já está sendo atendida pela equipe", disse Cássio Monteiro, tenente do Corpo de Bombeiros.