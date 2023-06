Inédito na América Latina: time da Ufba vence competição internacional de direito na Holanda

. Crédito: Foto: divulgação

Um time com cinco estudantes do curso de direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) venceu uma competição de direito penal internacional sediada em Haia, na Holanda, onde fica o Tribunal Penal Internacional, nesta quinta-feira (09). Foi a primeira vez na história que uma universidade da América Latina chegou a final da competição e ainda venceu.



A Moot Court Competition (Competição de Tribunal Simulado) da International Criminal Court (Tribunal Penal Internacional) é considerada a maior competição da área no mundo. Ela é organizada pela Universidade de Leiden com apoio do Tribunal Penal Internacional. Para vencê-la, os estudantes baianos enfrentaram 86 times de 50 países, apenas na fase final da disputa.

A vitória também garantiu a eles o título de primeira equipe do Brasil a ganhar uma competição de direito a nível mundial. Os membros do time são Beatriz Faria, Rafaela Freitas, Vinicius Fornieles, Laura Lyra e Guillermo Hernandez. Prêmio de melhor equipe das Américas e Oceania (Foto: divulgação) Além do prêmio principal e do pioneirismo, eles também foram premiados em outras três áreas da disputa: melhor equipe não falante da língua inglesa, melhor equipe das Américas e Oceania e terceiro melhor time do governo.

Eles competiram em um caso fictício, sustentando a argumentação oral em inglês nos papéis de promotoria, defesa e representação do Estado. O segundo lugar ficou com a Universidade de Maastricht, na Holanda, e o terceiro com a Universidade Livre de Bruxelas, da Bélgica.

Honrarias

O grupo integra o Núcleo de Competições Internacionais da Faculdade de Direito da Ufba (NCI-Ufba), liderado pelo professor de direito da universidade, João Glicério e fundado em 2014. Segundo ele, a equipe participou da competição pela primeira vez há cinco anos e ficou em um dos últimos lugares.

Não foram os mesmos competidores, porque o grupo é rotativo. De lá para cá os alunos que passaram por ele participaram anualmente e foram entendendo a competição até vencerem com honrarias. “Para se ter uma ideia, eles lançaram um argumento que nem o criador do caso tinha colocado para o juiz ainda. Todos ficaram impressionados e de olho neles”, contou João.