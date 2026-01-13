Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto oferece aulas gratuitas de inglês em Salvador; saiba como participar

Vagas são limitadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:50

Instituto Jovens Periféricos
Instituto Jovens Periféricos Crédito: Reprodução/Instagram

O Instituto Jovens Periféricos anunciou a criação de um grupo exclusivo para a oferta de aulas gratuitas de inglês voltadas a iniciantes. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino do idioma e fortalecer oportunidades educacionais e profissionais para o público atendido pela instituição.

As aulas são destinadas a pessoas que estão começando do zero e vão abordar conteúdos essenciais para a comunicação básica em inglês. Entre os temas previstos estão palavras do cotidiano, noções iniciais de conversação, orientações sobre como se apresentar em situações simples e a construção de uma base sólida para estudos futuros e participação em entrevistas.

De acordo com o instituto, as vagas são limitadas e o curso é totalmente gratuito, reforçando o compromisso da organização com a educação inclusiva e a transformação social. O público-alvo são iniciantes que desejam dar os primeiros passos no aprendizado do idioma.

Os interessados em participar devem entrar em contato com o Instituto Jovens Periféricos (71 98193-7883) ou acompanhar a divulgação das próximas informações para garantir a entrada no grupo. A ação integra o conjunto de projetos da instituição, que atua com foco em educação, geração de oportunidades e impacto social positivo.

Leia mais

Imagem - Procon-BA alerta os pais sobre itens que não podem ser cobrados por escolas; veja lista

Procon-BA alerta os pais sobre itens que não podem ser cobrados por escolas; veja lista

Imagem - Expresso Salvador inicia vendas para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira (16); confira o valor

Expresso Salvador inicia vendas para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira (16); confira o valor

Imagem - Construção de usina de etanol de milho deve gerar mais de 3 mil empregos no oeste da Bahia

Construção de usina de etanol de milho deve gerar mais de 3 mil empregos no oeste da Bahia

Instituto

O Instituto Jovens Periféricos é um projeto social criado por Jadison dos Santos Palma, morador do bairro de Fazenda Coutos 3, com o intuito de mudar a vida de diversos jovens das periferias de Salvador e regiões

Tags:

Salvador Inglês

Mais recentes

Imagem - Pesquisa revela por que a depressão afeta mais mulheres do que homens

Pesquisa revela por que a depressão afeta mais mulheres do que homens
Imagem - Polícia Federal mira deputado federal baiano em operação contra desvios de emendas

Polícia Federal mira deputado federal baiano em operação contra desvios de emendas
Imagem - Ataque a tiros em destino turístico deixa adolescente de 17 anos ferido na Bahia

Ataque a tiros em destino turístico deixa adolescente de 17 anos ferido na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Adolescente de 13 anos é encontrado decapitado em final de linha de bairro de Salvador
02

Adolescente de 13 anos é encontrado decapitado em final de linha de bairro de Salvador

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
03

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
04

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia