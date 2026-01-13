EDUCAÇÃO

Instituto oferece aulas gratuitas de inglês em Salvador; saiba como participar

Vagas são limitadas

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:50

Instituto Jovens Periféricos Crédito: Reprodução/Instagram

O Instituto Jovens Periféricos anunciou a criação de um grupo exclusivo para a oferta de aulas gratuitas de inglês voltadas a iniciantes. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino do idioma e fortalecer oportunidades educacionais e profissionais para o público atendido pela instituição.

As aulas são destinadas a pessoas que estão começando do zero e vão abordar conteúdos essenciais para a comunicação básica em inglês. Entre os temas previstos estão palavras do cotidiano, noções iniciais de conversação, orientações sobre como se apresentar em situações simples e a construção de uma base sólida para estudos futuros e participação em entrevistas.

De acordo com o instituto, as vagas são limitadas e o curso é totalmente gratuito, reforçando o compromisso da organização com a educação inclusiva e a transformação social. O público-alvo são iniciantes que desejam dar os primeiros passos no aprendizado do idioma.

Os interessados em participar devem entrar em contato com o Instituto Jovens Periféricos (71 98193-7883) ou acompanhar a divulgação das próximas informações para garantir a entrada no grupo. A ação integra o conjunto de projetos da instituição, que atua com foco em educação, geração de oportunidades e impacto social positivo.

