Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada em Salvador

Tharsila Prates
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:02
Mais de uma tonelada de cabos de alumínio de eletricidade e cerca de 100 quilos de cabos de empresas de telefonia foram recuperados nesta quinta-feira (14), nos bairros de Pirajá e Valéria, na capital baiana, durante a Operação Metallis da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Na ação, três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e uma foi presa em flagrante.
A apreensão foi feita por equipes da DRFR que integram a 6ª fase da ‘Operação Metallis’, que combate furto, roubo e venda ilegal de cabos, além de equipamentos de empresas.
Operação Metallis
As forças de segurança também localizaram 27 máquinas de mineração de criptomoedas que estavam sendo alimentadas com furto de energia elétrica.
O material apreendido foi levado para a sede da unidade e será encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).
"A Operação Metallis reforça o compromisso da Polícia Civil e das Forças Estaduais da Segurança em atuar de forma integrada e estratégica, desarticulando cadeias criminosas, protegendo o patrimônio público e privado, garantindo que serviços essenciais cheguem com qualidade à população", destacou o delegado Lukas Nascimento, titular da DRFR e integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).