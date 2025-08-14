OPERAÇÃO METALLIS

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada em Salvador

Três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e uma foi presa em flagrante

Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:02

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio de eletricidade e cerca de 100 quilos de cabos de empresas de telefonia foram recuperados nesta quinta-feira (14), nos bairros de Pirajá e Valéria, na capital baiana, durante a Operação Metallis da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Na ação, três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e uma foi presa em flagrante.

A apreensão foi feita por equipes da DRFR que integram a 6ª fase da ‘Operação Metallis’, que combate furto, roubo e venda ilegal de cabos, além de equipamentos de empresas.

Operação Metallis 1 de 5

As forças de segurança também localizaram 27 máquinas de mineração de criptomoedas que estavam sendo alimentadas com furto de energia elétrica.

O material apreendido foi levado para a sede da unidade e será encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).