Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada em Salvador

Três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e uma foi presa em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:02

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio de eletricidade e cerca de 100 quilos de cabos de empresas de telefonia foram recuperados nesta quinta-feira (14), nos bairros de Pirajá e Valéria, na capital baiana, durante a Operação Metallis da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Na ação, três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e uma foi presa em flagrante.

A apreensão foi feita por equipes da DRFR que integram a 6ª fase da ‘Operação Metallis’, que combate furto, roubo e venda ilegal de cabos, além de equipamentos de empresas.

Operação Metallis

Policiais militares apoiaram as equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Os fios e cabos foram localizados nos bairros de Pirajá e Valéria por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mais de uma tonelada de cabo de alumínio de eletricidade e aproximadamente 100 kg de cabos de empresas de telefonia foram recuperados por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Três pessoas foram conduzidas à delegacia e uma foi presa em flagrante por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Foram localizadas 27 máquinas de mineração de criptomoedas que estavam sendo alimentadas com furto de energia elétrica por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
1 de 5
Policiais militares apoiaram as equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

As forças de segurança também localizaram 27 máquinas de mineração de criptomoedas que estavam sendo alimentadas com furto de energia elétrica.

O material apreendido foi levado para a sede da unidade e será encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

"A Operação Metallis reforça o compromisso da Polícia Civil e das Forças Estaduais da Segurança em atuar de forma integrada e estratégica, desarticulando cadeias criminosas, protegendo o patrimônio público e privado, garantindo que serviços essenciais cheguem com qualidade à população", destacou o delegado Lukas Nascimento, titular da DRFR e integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Mais recentes

Imagem - Justiça ordena soltura de Nanan Premiações e investigados em esquema de rifas e lavagem de dinheiro

Justiça ordena soltura de Nanan Premiações e investigados em esquema de rifas e lavagem de dinheiro
Imagem - Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial

Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial
Imagem - Beatificação de agricultora que pode se tornar segunda santa baiana avança nesta sexta

Beatificação de agricultora que pode se tornar segunda santa baiana avança nesta sexta

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador