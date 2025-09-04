CRIME NO PARANÁ

Marido encontra esposa com amante ao chegar em casa e mata homem a facadas

Suspeito tomou banho e foi embora em seguida, seguindo foragido

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 07:57

Crime aconteceu em Foz do Iguaçu Crédito: Reprodução/RPC

Um homem foi morto a facadas dentro de uma casa na Vila C, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na quarta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu depois que o marido encontrou a esposa com o amante ao chegar em casa. O suspeito fugiu.

A PM informou que recebeu inicialmente um chamado de violência doméstica, em que a mulher pedia socorro por supostas agressões do marido. Durante o deslocamento, uma nova ligação indicava que poderia ter ocorrido um homicídio no local.

Ao chegar, os policiais encontraram um homem caído no chão e a mulher deitada ao lado dele. "De primeiro momento não conseguimos identificar o que era a real situação", relatou o sargento Benjamim Ferreira ao portal G1.

Após ser acalmada, a mulher contou aos agentes que mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima. Segundo ela, o marido flagrou os dois, houve luta corporal e o amante foi atingido diversas vezes por golpes de faca.

Ainda de acordo com o relato da mulher, após o crime o suspeito tomou banho, a obrigou a limpar a casa e fugiu dizendo que iria trabalhar. Os pneus do carro da vítima também foram danificados.

Em nota ao g1, a advogada Fabiana Irala de Medeiros, que defende o suspeito, afirmou que "está adotando todas as medidas cabíveis para viabilizar sua apresentação às autoridades competentes". Ela disse ainda que o cliente está "profundamente abalado diante do inesperado e trágico desfecho" e que a defesa pretende colaborar de forma "plena e transparente" com a investigação.