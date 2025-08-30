Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marinas na Baía de Todos-os-Santos são privatizadas pelo governo estadual

Empresa Potmar vence licitação da Setur e assume gestão de quatro bases náuticas por 30 anos

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:04

Marina na Baía de Todos-os-Santos
Marina na Baía de Todos-os-Santos Crédito: Divulgação

As marinas de Penha, Itaparica, Salinas da Margarida e Cacha-Pregos, na Baía de Todos-os-Santos, passarão à iniciativa privada após licitação promovida pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur). A vencedora do certame, a Potmar - Administração Portuária e Comercial, ficará responsável pela administração das estruturas pelos próximos 30 anos.

De acordo com o Diário Oficial do Estado (DOE) de 23 de agosto, o valor mínimo estipulado pela Setur para arrematar a concessão era de R$ 350 mil por ano - cerca de R$ 7,3 mil por marina mensalmente. A Potmar, no entanto, apresentou proposta de R$ 425.631,77 anuais, o que representa aproximadamente R$ 8.867,33 mensais por unidade.

Em nota oficial, a Potmar afirmou que recebeu “com entusiasmo e responsabilidade” o resultado do processo licitatório. A empresa destacou que o compromisso assumido vai além da gestão administrativa: “Ciente da importância estratégica desses equipamentos para o desenvolvimento socioeconômico da Baía de Todos-os-Santos, a PORTMAR assume publicamente o compromisso de garantir segurança, conforto e qualidade na prestação de serviço nas Marinas, estimulando o lazer e o turismo náutico e contribuindo com a preservação e valorização do patrimônio natural e cultural da região.”

A companhia também informou que a concessão representa um “importante passo para o aperfeiçoamento do setor de turismo e náutico da Bahia” e que pretende ampliar parcerias com a sociedade, garantindo que baianos e visitantes tenham acesso a estruturas modernas e eficientes.

Entre as medidas previstas, estão a diversificação de serviços nas localidades próximas às marinas, a qualificação dos empreendimentos e a geração de empregos diretos e indiretos. A Potmar ainda anunciou iniciativas voltadas à formação técnica em atividades náuticas para jovens e adultos das comunidades regionais.

Para alcançar esses objetivos, a empresa contará com apoio técnico da Global Marine e Logística e, na área comercial e turística, da Palmares Restaurantes e Bares.

Mais recentes

Imagem - Maior cinema a céu aberto terá sessões de Malês e Ó Paí, Ó em Salvador

Maior cinema a céu aberto terá sessões de Malês e Ó Paí, Ó em Salvador
Imagem - Soluço sem parar pode ser sinal de refluxo e até tumor; saiba quando procurar um médico

Soluço sem parar pode ser sinal de refluxo e até tumor; saiba quando procurar um médico
Imagem - Manhã de dança leva 600 pessoas ao Farol da Barra

Manhã de dança leva 600 pessoas ao Farol da Barra

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua