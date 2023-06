Monumentos de Salvador recebem nova iluminação em junho por motivos especiais

Durante este mês de junho, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra e os viadutos do BRT vão receber iluminação especial para chamar atenção para novas campanhas realizadas na cidade. A ação, promovida por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), já teve início nesta quinta-feira (1º) e segue até o próximo dia 9, com a utilização da cor verde em alusão ao Dia do Meio Ambiente (5 de junho). Entre os dias 10 e 13 de junho, em homenagem ao Dia de Portugal (10 de junho), entram em cena as cores verde e vermelha (predominantes da bandeira lusitana). A cidade de Salvador, primeira capital do Brasil, foi fundada em 1949, época em que o Brasil era colônia portuguesa. Foto: Jefferson Peixoto/Secom Nos dias 14 e 30 de junho, os monumentos vão refletir as cores vermelhas, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme (19 de junho), para alertar a população sobre a doença genética que afeta o sangue.