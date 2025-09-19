SALVADOR

Morar Melhor: Baixa de Quintas recebe mais 100 casas reformadas

Com nova etapa, comunidade já soma 234 imóveis requalificados pelo programa da Prefeitura

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:19

Bruno Reis entregou casas reformadas na Baixa de Quintas Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta sexta-feira (19), 100 casas reformadas na comunidade da Baixa de Quintas. Esta é a segunda vez que a localidade é contemplada pelo programa Morar Melhor, que já soma 234 imóveis requalificados apenas na região.

Criado em 2015, o Morar Melhor completa dez anos em 2025 e ultrapassa a marca de 60 mil famílias beneficiadas em toda a capital baiana. As reformas abrangem desde reboco, pintura e revisão elétrica até a troca de telhados, portas, janelas e a requalificação completa de banheiros.

Moradias entregues na Baixa de Quintas 1 de 8

Durante a cerimônia, o prefeito Bruno Reis destacou o alcance social da iniciativa. “Esse programa tem muitos benefícios. Primeiro, ele tem a capacidade de resolver problemas de saúde provocados pela insalubridade, calor e pela infiltração etc. Segundo, é um programa que tem um alcance social enorme, porque traz dignidade e qualidade de vida sem tirar a pessoa da convivência com seus familiares, amigos e vizinhos. Terceiro, vai influenciar sem sombra de dúvidas na vida das crianças, que terão mais conforto para estudar e melhor qualidade de sono”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos, reforçou o impacto comunitário do programa. “A gente percebe o quanto esse programa muda a vida das pessoas, como o próprio slogan dele diz: ‘mudar de vida, sem mudar de endereço’. Ele cria um sentimento de pertencimento à comunidade, os vizinhos ficam felizes porque valoriza a região e é muito importante para nós conseguirmos, através de nosso trabalho, fazer essas entregas. Cada nova entrega do Morar Melhor é emocionante”, disse.

Já a coordenadora do programa, Cristiane Oliveira, falou da dimensão social. “O alcance social do Morar Melhor é muito grande, porque além de tratar a casa, a gente identifica as famílias e suas vulnerabilidades, tanto social quanto econômicas, e dá o direcionamento que elas precisam para serem assistidas pelos benefícios sociais e outras políticas públicas. É um trabalho socioassistencial e de saúde”, afirmou.