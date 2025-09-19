Acesse sua conta
Morar Melhor: Baixa de Quintas recebe mais 100 casas reformadas

Com nova etapa, comunidade já soma 234 imóveis requalificados pelo programa da Prefeitura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:19

Bruno Reis entregou casas reformadas na Baixa de Quintas
Bruno Reis entregou casas reformadas na Baixa de Quintas Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta sexta-feira (19), 100 casas reformadas na comunidade da Baixa de Quintas. Esta é a segunda vez que a localidade é contemplada pelo programa Morar Melhor, que já soma 234 imóveis requalificados apenas na região.

Criado em 2015, o Morar Melhor completa dez anos em 2025 e ultrapassa a marca de 60 mil famílias beneficiadas em toda a capital baiana. As reformas abrangem desde reboco, pintura e revisão elétrica até a troca de telhados, portas, janelas e a requalificação completa de banheiros.

Moradias entregues na Baixa de Quintas

Bruno Reis entregou casas reformadas na Baixa de Quintas por Valter Pontes / Secom PMS

Durante a cerimônia, o prefeito Bruno Reis destacou o alcance social da iniciativa. “Esse programa tem muitos benefícios. Primeiro, ele tem a capacidade de resolver problemas de saúde provocados pela insalubridade, calor e pela infiltração etc. Segundo, é um programa que tem um alcance social enorme, porque traz dignidade e qualidade de vida sem tirar a pessoa da convivência com seus familiares, amigos e vizinhos. Terceiro, vai influenciar sem sombra de dúvidas na vida das crianças, que terão mais conforto para estudar e melhor qualidade de sono”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos, reforçou o impacto comunitário do programa. “A gente percebe o quanto esse programa muda a vida das pessoas, como o próprio slogan dele diz: ‘mudar de vida, sem mudar de endereço’. Ele cria um sentimento de pertencimento à comunidade, os vizinhos ficam felizes porque valoriza a região e é muito importante para nós conseguirmos, através de nosso trabalho, fazer essas entregas. Cada nova entrega do Morar Melhor é emocionante”, disse.

Já a coordenadora do programa, Cristiane Oliveira, falou da dimensão social. “O alcance social do Morar Melhor é muito grande, porque além de tratar a casa, a gente identifica as famílias e suas vulnerabilidades, tanto social quanto econômicas, e dá o direcionamento que elas precisam para serem assistidas pelos benefícios sociais e outras políticas públicas. É um trabalho socioassistencial e de saúde”, afirmou.

Além das melhorias estruturais, o programa também atua em parceria com a assistência social, identificando famílias em vulnerabilidade para direcioná-las a outras políticas públicas.

