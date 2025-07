PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Museu de Arte Contemporânea reabre com rampa de skate e atrações para o público

Ronaldo Jacobina

Publicado em 31 de julho de 2025 às 10:41

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA) Crédito: Ascom/IPAC

Neste sábado (02), o Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC) reabre suas portas após permanecer fechado por quatro dias para a realização de melhorias em suas instalações e espaços. A novidade deste final de semana será a inauguração de uma minirampa de skate e do novo parquinho para crianças. >

Para a reabertura e a apresentação das novidades para o público, o MAC preparou algumas atividades. No sábado, às 10h, haverá um bate-papo sobre skate e a presença da modalidade nas cidades, reunindo nomes como Cairê Brasil, Dendê Crew, Ernesto Belote, Fernando Gomes, Ian Aragão e o Coletivo Casa Cheia.>

Além disso, o dia contará com exibições audiovisuais e tracks inspiradas no universo do skate com os DJs Iano, Magico Rasto e Pivete Nobre.>

A cerimônia de abertura da pista será às 15h. O uso do espaço é sem custo, e será mais uma das atrações do museu, que oferece aos visitantes vivências culturais em seus ambientes internos e externos.>

Museu promove a cultura do skate em Salvador Crédito: Marcelo Maia

Uma hora depois, às 16h, começa a visita guiada ao acervo do museu e às exposições presentes. Às 17h, quem estiver no local poderá conferir a performance sonora “Necromancy”, com Marcela Lucatelli.>

Já no domingo (3), das 11h às 18h, a instituição promove sessões infantojuvenis de aulas de skate, com a presença de monitores para orientar os presentes sobre manobras do esporte. A atividade é focada em crianças e jovens de 6 a 15 anos.>