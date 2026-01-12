ILÊ

Noite da Beleza Negra abre venda de ingressos

Evento do Ilê Aiyê chega à 45ª edição no dia 17 de janeiro, na Senzala do Barro Preto

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:39

Noite da Beleza Negra Crédito: Divulgação

A 45ª edição da Noite da Beleza Negra já tem data marcada e ingressos disponíveis. Considerada uma das mais emblemáticas celebrações do verão de Salvador, a festa terá suas entradas comercializadas pela plataforma Meu Bilhete e acontece no próximo sábado, 17 de janeiro, na Senzala do Barro Preto, com abertura dos portões às 20h30.

Mais do que um concurso, a Noite da Beleza Negra se consolidou, ao longo das décadas, como um dos mais fortes rituais de valorização da mulher negra no país. Criado pelo Ilê Aiyê, o evento é um espaço de afirmação da identidade, do pertencimento e da ancestralidade afro-brasileira, reunindo dança, música, performances e momentos de intensa emoção. No palco, histórias, sonhos e heranças se encontram, transformando a celebração em um símbolo de resistência, beleza e realeza negra.

Nesta edição, disputam o título Bruna Christine, Camila Silva, Camila Morena, Carol Xavier, Cecília Cadile, Dandara Namíbia, Joana Sousa, Larissa Oliveira, Mavih Souza, Nayara Temporal, Rafaela Rosa, Raíssa Batista, Sarah Moraes, Stephanie Ingrid e Thuane Vitória. As candidatas representam a pluralidade, a força e a continuidade do legado do Ilê Aiyê e da cultura afro-brasileira.

A 45ª Noite da Beleza Negra 2026 é realizada pela Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê em parceria com o Governo Federal. A produção é assinada pela Caderno 2 Produções e pela Central Black Entretenimento. O evento conta com patrocínio da Belov, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e da Bahiagás. Também recebe apoio institucional da Prefeitura de Salvador, via Procultura, e apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio do Edital de Eventos Calendarizados do Fundo de Cultura da Bahia, das secretarias da Cultura e da Fazenda, além do suporte da ITS Brasil, Macaco Gordo e TVE Bahia.

SERVIÇO:

45ª Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê

Data: 17 de janeiro de 2026 (sábado)

Local: Senzala do Barro Preto - Curuzu

Horário: 22h I Abertura dos portões: 20h30

Ingressos:

Lote social: R$48,00 (inteira) / R$ 24,00 (meia)

1º Lote convencional (Pista): R$160,00 /R$ 80,00