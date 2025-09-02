SALVADOR

Nova Constituinte ganha praça com parque infantil, academia e iluminação em LED

Equipamento público inclui opções para crianças, jovens e adultos

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:51

Praça foi entregue em Nova Constituinte Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A comunidade de Nova Constituinte, em Salvador, passou a contar com um novo espaço público de lazer e convivência. A Praça Maria São Pedro Souza, localizada na Rua Beira Rio de Cima, foi inaugurada nesta segunda-feira (1º) e dispõe de equipamentos voltados para diferentes faixas etárias.

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis anunciou a construção de três quiosques no local, voltados à geração de renda para a população. Ele também mencionou a requalificação da Rua Arnaldo Anselmo, concluída em 2023, que facilitou o acesso de pedestres e motoristas entre Periperi e Nova Constituinte.

Praça foi inaugurada na Nova Constituinte 1 de 7

“Esse era um desejo antigo dos moradores e hoje se tornou realidade. Quando a gente entrega um equipamento como esse, a gente sabe que não é só uma praça: é mais segurança, mais qualidade de vida e mais oportunidades para a população. É assim que seguimos construindo uma Salvador melhor para todos. E com os quiosques que vamos implantar, além do lazer, vamos garantir também oportunidades de trabalho e renda para a comunidade”, comentou o prefeito. “Antes, o acesso à Nova Constituinte era muito difícil, praticamente apenas pela Rua do Sol, na Praça Cidade do Sol. Hoje, graças à via, chegar e sair do bairro ficou muito mais fácil", acrescentou.

O novo espaço tem 1.651,74 metros quadrados e recebeu conjuntos de mesas para jogos, poltronas, mesas infantis e elementos de paisagismo. Para as crianças, foi construído um parque com balanços, escorregadeiras, gangorras, amarelinha e brinquedos em fibra e madeira, todos cercados.

A praça também reúne opções voltadas à prática de atividades físicas, como uma academia de saúde, equipada com aparelhos de remada e cavalgada simples, e uma academia de ginástica com barras paralelas, de apoio e abdominal. Há ainda o chamado Espaço Game, destinado a futmesa e pingue-pongue.