EDUCAÇÃO

Nova escola em Cosme de Farias dobra número de vagas e ganha estrutura moderna

Unidade municipal, que homenageia o líder comunitário Ailton Soares, foi totalmente reconstruída após investimento de R$ 8 milhões

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:09

Bruno Reis entregou escola reconstruída em Cosme de Farias Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A comunidade de Cosme de Farias recebeu nesta quarta-feira (24) a nova Escola Municipal Ailton Soares, na Rua Araçatuba. O prédio, que antes levava o nome de Saturnino Cabral, foi demolido e reconstruído, ganhando instalações modernas, sustentáveis e o dobro de capacidade: de 200 para 400 vagas, da Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental I.

Com investimento de R$ 8 milhões, a nova sede ocupa 1,7 mil m² em quatro andares. O espaço passou de sete para nove salas de aula e agora conta com auditório, biblioteca, salas multiuso, informática e Atendimento Educacional Especializado (AEE). Entre as melhorias também estão climatização com renovação de ar, quadra poliesportiva com vestiários e acessibilidade, incluindo elevador e banheiros adaptados. A unidade utiliza energia solar e tem sistema de reaproveitamento de água da chuva.

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis destacou o impacto das reformas na frequência escolar. “O nosso objetivo é que as crianças se sintam até melhor nas nossas escolas do que em casa. Então, oferecemos uma merenda de qualidade, uma infraestrutura de alto padrão, com salas climatizadas, parque infantil, prédios com elevadores, quadra poliesportiva”, disse. Ele afirmou que a estratégia já trouxe resultados: “A gente tem diminuído o número de ausências nas escolas, ou seja, aumentando a participação e a presença das crianças na nossa rede. Consequentemente, isso contagia todo o ambiente”.

Bruno Reis entrega escola em Cosme de Farias 1 de 10

O secretário municipal de Educação, Thiago Dantas, ressaltou que a requalificação segue o padrão adotado em outras unidades da capital. “Foi completamente reconstruída, com ampliação na oferta de vagas para alunos da comunidade. Um prédio imponente, que mostra a Prefeitura chegando onde mais precisa. Trata-se de uma estrutura de altíssimo padrão, que não deve absolutamente nada a nenhuma escola particular”, afirmou.