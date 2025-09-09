VEJA VÍDEO

O raro casarão do Porto da Barra, que desafia o boom de prédios no bairro

Conheça a história da casa que foi construída no século 19 e é mantida com o esforço de comerciante de peixes ornamentais

Fernanda Santana

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:41

Casarão 500 é o último exclusivamente residencial do endereço Crédito: Eduardo Basto/CORREIO

No Porto da Barra, uma casa laranja intriga quem passa por ela. Trata-se do último casarão exclusivamente residencial, habitado pela mesma família desde os anos 60. Nela, vive um comerciante de peixes ornamentais que resiste, no modo de vida e de habitação, em um dos principais pontos turísticos de Salvador.

Cercado por bares e cada vez mais prédios, Bernardo Linhares assistiu aos vizinhos irem embora, mas diariamente dá um destino diferente à casa que conta uma parte da história de Salvador. “É um oásis", define o morador, otimista em meio aos desafios de permanecer, como a verticalização, a violência e o barulho constante.

