EDUCAÇÃO

Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe

Unidade reconstruída atende em tempo integral e incorpora soluções sustentáveis

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:24

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Álvaro Bahia Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou nesta terça-feira (26) o novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Álvaro Bahia, em Paripe. Totalmente reconstruída, a unidade passou a contar com capacidade para 300 alunos em tempo integral - antes, o espaço atendia até 80 crianças.

O investimento foi de R$10 milhões e a estrutura inclui 12 salas de aula climatizadas, auditório, sala de leitura, parque infantil, espaço para Atendimento Educacional Especializado (AEE), copa, sanitários acessíveis, elevador e sistemas de captação de energia solar e reaproveitamento de água da chuva, distribuídos em 2,4 mil metros quadrados.

Durante a reinauguração, o prefeito Bruno Reis afirmou que "aqui na Álvaro Bahia, vamos oferecer um ensino de qualidade através desta estrutura de alto padrão, que não deve a desejar em nada a uma unidade da rede particular". O secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, destacou que essa é a 36ª escola entregue na atual gestão e apontou que “é mais um degrau que a rede municipal sobe em termos de infraestrutura”.

Inauguração de escola no Paripe 1 de 7

A diretora da unidade, Márcia Francisca Ferreira, comemorou o aumento no número de vagas: “Tenho gratidão pelo número de vagas ter sido triplicado, porque, durante todos esses anos, eu vi filas de espera sem ter como acolher as crianças”.