CULTURA

Olodum realiza ensaio no Pelourinho; ingressos já estão à venda

Bloco promete um espetáculo de samba-reggae

O Bloco Olodum realiza um grande ensaio no dia 13 de julho (domingo), ás 14h, na Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador. O evento, que faz parte do calendário oficial do grupo, promete um espetáculo de samba-reggae, percussão e cultura afro-brasileira no Centro Histórico. >