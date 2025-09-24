Operação no Itaigara e Pituba apreende milhares de acessórios piratas de celular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:36
Mais de dois mil acessórios para celulares foram apreendidos nesta quarta-feira (24) em centros comerciais localizados nos bairros do Itaigara e da Pituba, em Salvador. A ação fez parte da Operação Comercial Legal, deflagrada pela Delegacia do Consumidor (Decon) com o objetivo de fiscalizar e coibir a comercialização irregular desses produtos na capital baiana.
Durante a operação, quatro estabelecimentos foram vistoriados pelas equipes policiais. Entre os materiais recolhidos estavam carregadores, cabos, fones de ouvido e outros acessórios, que não apresentavam comprovação adequada de origem ou documentação fiscal.
A iniciativa contou com o apoio da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), que acompanha os trabalhos para verificar também possíveis infrações às normas de defesa do consumidor.
Os proprietários dos estabelecimentos foram conduzidos à unidade especializada, onde prestaram depoimento. A Decon informou ainda que as diligências terão continuidade e que outros comércios, em diferentes áreas de atuação, deverão ser alvo de novas fiscalizações nos próximos dias.