ESQUEMA

Operação no Itaigara e Pituba apreende milhares de acessórios piratas de celular

Ação fiscalizou quatro lojas e conduziu comerciantes para prestar depoimento

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:36

Acessórios falsos foram aoreendidos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Mais de dois mil acessórios para celulares foram apreendidos nesta quarta-feira (24) em centros comerciais localizados nos bairros do Itaigara e da Pituba, em Salvador. A ação fez parte da Operação Comercial Legal, deflagrada pela Delegacia do Consumidor (Decon) com o objetivo de fiscalizar e coibir a comercialização irregular desses produtos na capital baiana.

Durante a operação, quatro estabelecimentos foram vistoriados pelas equipes policiais. Entre os materiais recolhidos estavam carregadores, cabos, fones de ouvido e outros acessórios, que não apresentavam comprovação adequada de origem ou documentação fiscal.

A iniciativa contou com o apoio da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), que acompanha os trabalhos para verificar também possíveis infrações às normas de defesa do consumidor.