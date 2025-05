MEDALHA

Othon Bastos recebe homenagem da Academia de Letras da Bahia

Ator recebeu a Medalha Arlindo Fragoso, em homenagem a sua trajetória artística

Aluno da primeira turma da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), um dos criadores do Teatro Vila Velha e um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Palavras não faltam para descrever a grandeza de Othon Bastos que, nos seus 75 anos de carreira, deu vida a alguns dos personagens mais célebres do cinema nacional. >

Em homenagem a sua trajetória na arte, ator recebeu a Medalha Arlindo Fragoso, entregue pela Academia de Letras da Bahia (ALB). O evento ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (19), na sede da instituição, no bairro de Nazaré. A medalha leva o nome do fundador da ALB e homenageia personalidades de destaque. >

“Me faltam palavras para falar nesse momento. Estou mais nervoso aqui do que quando estou para entrar no palco. Muito obrigado por essa homenagem a minha vida. Um grande mestre do teatro dizia que o tempo destrói todos aqueles que fizeram as coisas sem minha presença. Portanto, eu digo que se estou aqui, é porque dei tempo ao tempo e pensei muito em seguir a vida. Viver é a maior alegria nesse tempo, é ganhar a vida, sobreviver a tudo e não se deixar vencer”, disse o ator após receber a medalha. >