Pesquisa revela quais bairros de Salvador têm os aluguéis mais caros; confira

Locação residencial na capital teve aumento médio de 18% em um ano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:21

Vista aérea de Salvador, a partir da Barra
Confira a lista completa Crédito: Divulgação

Um estudo realizado pela Apsa (Administração de Condomínios e Imóveis) aponta que os valores dos aluguéis residencial em Salvador cresceram 18,46% em um ano. O valor médio de imóveis chegou a R$ 58,83 por metro quadrado em julho, o equivalente a R$ 5.883 para um apartamento de 100 m².

A pesquisa, que analisou cerca de 2,9 mil anúncios publicados em sites de locação, revela que dez dos 12 bairros avaliados tiveram alta acumulada nos últimos 12 meses.

Os bairros que tiveram redução de preços foram Vitória, com queda de 9,49% (R$ 66,16/m²), e Ondina, com redução de 7,53% (R$ 80,88/m²). 

De acordo com Alan Galvão, gestor de condomínios e imóveis da APSA, os dados refletem um mercado mais aquecido, sustentado por maior procura em regiões estruturadas e pela diminuição da oferta de imóveis disponíveis para locação.

“Parte dos proprietários optou por vender suas unidades ou direcioná-las para short stay [locação por curto período]. Houve também impacto dos reajustes econômicos aplicados aos contratos, refletindo índices inflacionários e um reposicionamento de preços após um período de maior estabilidade”, explica o executivo.

Confira a lista dos bairros com os aluguéis mais caros de Salvador

Barra: R$ 78,58/m² (+4,83%)

Caminho das Árvores: R$ 68,94/m² (+12,05%)

Patamares: R$ 67,91/m² (+14,86%)

Alphaville I: R$ 71,85/m² (+24,57%)

Armação: R$ 57,02/m² (+16,97%)

Piatã: R$ 56,91/m² (+18,46%)

Rio Vermelho: R$ 55,23/m² (+6,45%)

Pituba: R$ 53,03/m² (+17,41%)

Imbuí: R$ 48,05/m² (+11,11%)

Graça: R$ 47,36/m² (+1,72%)

