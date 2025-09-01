PM reformado é preso após agredir mulher em bar da Lapinha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:35
Um policial militar reformado foi preso em flagrante na madrugada de domingo (31) após agredir duas mulheres - uma era sua companheira e outra, funcionária do local - dentro de um bar no Largo da Lapinha, em Salvador.
Segundo testemunhas, o homem estava armado e começou a agredir a companheira no banheiro do estabelecimento. "Dava para ouvir os gritos dela. Ele estava tentando tirar ela do banheiro", contou uma cozinheira para a TV Bahia. A violência continuou no balcão, quando o militar se recusou a pagar a conta.
A primeira vítima chegou a cair desacordada devido às agressões e a segunda - uma funcionária que não teve a identidade confirmada - teve uma arma apontada para cabeça. "Foi aterrorizante. Horrível. Sensação de morte o tempo todo. Além de estar armado, estava com sinais de embriaguez", desabafou uma das empregadas do bar. O episódio foi registrado por câmeras de segurança e gravado por funcionários do bar.
Agressão em bar da Lapinha
Policiais militares da 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade) foram acionados e conduziram o suspeito para Corregedoria da Polícia Militar. Depois ele foi apresentado à Casa da Mulher Brasileira, onde foram adotadas todas as medidas cabíveis. Com o PM, foi apreendido um revólver calibre .38 e munições.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia afirmou que não compactua com condutas que contrariem a lei ou atentem contra a dignidade das pessoas e reafirmou compromisso com a legalidade, a ética e a transparência.