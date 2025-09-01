Acesse sua conta
PM reformado é preso após agredir mulher em bar da Lapinha

Vítima caiu desacordada após agressão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:35

PM reformado foi flagrado por funcionários agredindo mulher
PM reformado foi flagrado por funcionários agredindo mulher Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um policial militar reformado foi preso em flagrante na madrugada de domingo (31) após agredir duas mulheres - uma era sua companheira e outra, funcionária do local - dentro de um bar no Largo da Lapinha, em Salvador.

Segundo testemunhas, o homem estava armado e começou a agredir a companheira no banheiro do estabelecimento. "Dava para ouvir os gritos dela. Ele estava tentando tirar ela do banheiro", contou uma cozinheira para a TV Bahia. A violência continuou no balcão, quando o militar se recusou a pagar a conta.

A primeira vítima chegou a cair desacordada devido às agressões e a segunda - uma funcionária que não teve a identidade confirmada - teve uma arma apontada para cabeça. "Foi aterrorizante. Horrível. Sensação de morte o tempo todo. Além de estar armado, estava com sinais de embriaguez", desabafou uma das empregadas do bar. O episódio foi registrado por câmeras de segurança e gravado por funcionários do bar.

Agressão em bar da Lapinha

PM reformado foi flagrado por funcionários do local agredindo companheira por Reprodução / TV Bahia
PM reformado foi flagrado por funcionários do local agredindo companheira por Reprodução / TV Bahia
PM reformado foi flagrado por funcionários do local agredindo companheira por Reprodução / TV Bahia
PM reformado foi flagrado por funcionários do local agredindo companheira por Reprodução / TV Bahia
PM reformado foi flagrado por funcionários agredindo mulher por Reprodução / TV Bahia
1 de 5
PM reformado foi flagrado por funcionários do local agredindo companheira por Reprodução / TV Bahia

Policiais militares da 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade) foram acionados e conduziram o suspeito para Corregedoria da Polícia Militar. Depois ele foi apresentado à Casa da Mulher Brasileira, onde foram adotadas todas as medidas cabíveis. Com o PM, foi apreendido um revólver calibre .38 e munições.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia afirmou que não compactua com condutas que contrariem a lei ou atentem contra a dignidade das pessoas e reafirmou compromisso com a legalidade, a ética e a transparência.

