FACÇÃO NA CAPITAL

Polícia analisa imagens de câmeras e prioriza informações sobre pichações na Barra

Criminosos picharam TCP, sigla para Terceiro Comando Puro; segundo a SSP, marcas já foram retiradas

Tharsila Prates

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 18:04

Marcas do TCP estavam em balaustradas na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) informou na tarde desta terça-feira (5) que o Disque Denúncia do órgão intensificou a apuração das informações que começaram a chegar sobre os autores de pichações no bairro da Barra, em Salvador. As balaustradas da orla foram pichadas com a sigla TCP, que seria uma referência ao Terceiro Comando Puro, facção rival do Comando Vermelho (CV). As marcas foram retiradas, informou a SSP.>

As denúncias são enviadas para equipes da Polícia Militar, que ampliaram o patrulhamento na região, e também para equipes da Polícia Civil.>

Investigadores analisam também câmeras de segurança, com o objetivo de identificar e capturar os autores do ato de vandalismo. O CORREIO esteve no local pela manhã e ouviu de moradores que as marcas não apareceram do dia para a noite.>

A SSP reitera que informações sobre os responsáveis pelas pichações podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. O anonimato é garantido por lei.>

Em Salvador, as pichações do TCP apareceram primeiro no bairro de Mussurunga e, depois, na Vila Verde, em associação ao Bonde do Maluco (BDM). Os dois grupos se uniram para fazer frente ao CV na capital baiana e, por isso, as pichações foram se espalhando para áreas em que o grupo tem atuação. Até o momento, nenhuma prisão foi divulgada sobre o caso.>