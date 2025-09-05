Polícia apreende caça-níqueis e câmera durante operação em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:40
Equipes das Polícias Militar e Civil realizaram, na manhã desta sexta-feira (5), a Operação Sinergia nos bairros do Engenho Velho da Federação e da Liberdade, em Salvador. Durante a ação, quatro máquinas caça-níqueis e uma câmera em formato de lâmpada foram apreendidas.
As máquinas estavam em um depósito que simulava um ponto de venda de frutas. A câmera, localizada em outro imóvel nas proximidades, tinha capacidade de giro em 360°.
A operação cumpre ordens judiciais em imóveis suspeitos de serem usados por integrantes de facções envolvidas com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.
Segundo o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a operação faz parte de uma sequência de ações de desarticulação do crime organizado na região, incluindo outras operações recentes como Intervenção e Dominus Areae.
A população pode enviar informações sobre integrantes de facções de forma sigilosa pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br, com garantia de anonimato por lei.