SEGURANÇA

Polícia apreende caça-níqueis e câmera durante operação em Salvador

Ação aconteceu no Engenho Velho da Federação e na Liberdade

Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:40

Máquinas apreendidas em operação Crédito: Divulgação

Equipes das Polícias Militar e Civil realizaram, na manhã desta sexta-feira (5), a Operação Sinergia nos bairros do Engenho Velho da Federação e da Liberdade, em Salvador. Durante a ação, quatro máquinas caça-níqueis e uma câmera em formato de lâmpada foram apreendidas.

As máquinas estavam em um depósito que simulava um ponto de venda de frutas. A câmera, localizada em outro imóvel nas proximidades, tinha capacidade de giro em 360°.

A operação cumpre ordens judiciais em imóveis suspeitos de serem usados por integrantes de facções envolvidas com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

Câmera apreendida Crédito: Divulgação

Segundo o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a operação faz parte de uma sequência de ações de desarticulação do crime organizado na região, incluindo outras operações recentes como Intervenção e Dominus Areae.